Μητσοτάκης: «Η ΕΕ ενωμένη στο πλευρό Δανίας και Γροιλανδίας» – Η πρόταση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

«H πρόταση της Ελλάδος -η πρότασή μου- θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα»

«Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου»

Για ενωμένη Ευρώπη στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας έκανε λόγο κατά την προσέλευσή του στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει να συστήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι έχει προτείνει την προσχώρηση των 13 χωρών μόνο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί.

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Προέδρου Trump.

Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση, τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στη Γροιλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας.

Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου. Αυτοί, όμως, μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση», τόνισε αρχικά.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε:

«Ως προς το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο Trump, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες -με δύο εξαιρέσεις- της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους, πιστεύω εύλογους, νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του ΟΗΕ.

Παρά ταύτα, η πρόταση της Ελλάδος -η πρότασή μου- θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας -η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή-, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Σε σχετική ερώτηση απάντησε:

«Το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Trump στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση».

