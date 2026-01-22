Μπάχαλο-στη-Βουλή-για-τη-διακομματική-των-αγροτών:-Η-Κωνσταντοπούλου-κατέβασε-τη-Λινού-από-το-βήμα,-δείτε-βίντεο

Μπάχαλο επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται η πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσαν διαδικαστικά ζητήματα ενώ διαφωνώντας με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία ώστε να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 11 το βράδυ άρχισαν να φωνάζουν εμποδίζοντας τους συναδέλφους τους ομιλητές να πάρουν το λόγο.

Είναι ενδεικτικό ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου καλούσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει αν και είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η κυρία Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας – όπως είπε – από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης.

Ακολούθησε η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Ιωάννη Κοντή ο οποίος εν μέσω φωνών είπε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ».

Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που έχουν εγγραφεί αλλά δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν την τοποθέτηση τους.

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο του εισηγητή της ΝΔ. Ωστόσο η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και επιτέθηκε στον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο

Κωνσταντοπούλου: οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ . Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.

Βιλιάρδος: παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία

Κωνσταντοπούλου: εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;

Βιλιάρδος: είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανένα

Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση

Μπάρκας: δεν ντρέπεστε λίγο;

Βιλιάρδος: μου λέτε αν ντρέπομαι;

Μπάρκας: ναι

Βιλιάρδος: ντροπή δική σας

Κωνσταντοπούλου: ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία . Το δικό σας κόμμα αποχώρησε

Μπάρκας: είναι ντροπή! Είναι ντροπή . Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

Βιλιάρδος;: η ψηφοφορία γίνεται επι των εισηγητών.

Μπάρκας: (φωνάζει)

Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε

Κωνσταντοπούλου: όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά

Βιλιάρδος: ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο

Κωνσταντοπούλου: όχι . Μην ανεβείτε κυρία Λινού

Λινού: είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.

Πάντως, μετά την ολιγόλεπτη διακοπή το προεδρείο ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και προς εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης είπε πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου ακόμα και αν οι εργασίες ολοκληρωθούν τα ξημερώματα.