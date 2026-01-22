Ο-Μητσοτάκης-στις-Βρυξέλλες-για-την-άτυπη-Σύνοδο-Κορυφής,-δεν-πηγαίνει-στο-Νταβός

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη βολές του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός και να εξαπολύει νέες απειλές εναντίον της Ευρώπης, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες εγκαταλείπουν το ελβετικό θέρετρο και προετοιμάζονται για την αποψινή έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες (20:00 ώρα Ελλάδος). Βεβαίως, το νέο δεδομένο που προκύπτει είναι η συνάντηση Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η προαναγγελία μιας συμφωνίας για το status της Γροιλανδίας που θα αφήνει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τις χώρες της Συμμαχίες ικανοποιημένες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ταξιδέψει στο Νταβός, αν και χθες το βράδυ έφτασε εκεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει, στις 10:30, σύσκεψης στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για Βρυξέλλες.

Ο κ. Μητσοτάκης χθες, Τετάρτη, δεν ταξίδεψε-επισήμως-λόγω καιρού, αν και η σκοπιμότητα της μη σύμπτωσης με τον κ. Τραμπ δεν μπορεί να παραβλεφθεί, παρά τις δεδομένα δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις. Και σήμερα πάντως θεωρείται ότι είναι μάλλον δύσκολο ο πρωθυπουργός να κάνει ένα μακρύ ταξίδι για λίγες ώρες, καθώς θα έπρεπε το μεσημέρι να φύγει από το Νταβός και να επιστρέψει στη Ζυρίχη, ώστε από εκεί να πετάξει για τις Βρυξέλλες και να είναι εγκαίρως στη Σύνοδο Κορυφής. Γενικά πάντως καταγράφεται μια ευρωπαϊκή απροθυμία για συμπτώσεις με τον κ. Τραμπ σε αυτή την περίοδο πρωτοφανούς έντασης των ευρωαμερικανικών σχέσεων.

«Δεν μπορούμε να παίζουμε με ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, ούτε μπορούμε να τα βάζουμε στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση, όχι μόνο η Ελλάδα, και συνολικά η Ευρώπη, δεν πρόκειται να διαπραγματευθούν», επεσήμανε χθες σε αυτό το πνεύμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Alpha Radio 98,9) ως προς το θέμα της Γροιλανδίας.

Όλες τις προηγούμενες μέρες ο πρωθυπουργός διατηρεί ανοιχτή γραμμή με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν κοινό μέτωπο. Βεβαίως, η βραδινή συζήτηση Τραμπ-Ρούτε, για την οποία θα υπάρξουν σήμερα περισσότερες πληροφορίες, αλλάζει τα δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι θέλουν να συζητήσουν σήμερα αναλυτικότερα για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις και την προοπτική νέων ρηγμάτων, με δεδομένη και την ευθεία αντιπαράθεση Τραμπ-Μακρόν. Πάντως, ο κ. Τραμπ έκανε χθες και ένα ακόμη βήμα πίσω, ανακαλώντας τους δασμούς που ανακοίνωσε εναντίον 8 ευρωπαϊκών χωρών που θα συμμετείχαν με δυνάμεις στην επιχείρηση φύλαξης της Γροιλανδίας. Πάντως χθες το Ευρωκοινοβούλιο έβαλε και επισήμως «στον πάγο» την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ευρώπης.

Απροθυμία για το Συμβούλιο Ειρήνης

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Ελλάδα όσο και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στο περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης που διαμορφώνει ο κ. Τραμπ, με μόνη εξαίρεση την Ουγγαρία. Η στάση είναι κοινή, καθώς πέρα από το buy in του 1 δισ. που θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής ο Αμερικανός πρόεδρος, οι υπόλοιποι όροι είναι τουλάχιστον νεφελώδεις και παραπέμπουν σε έναν οργανισμό που θα λειτουργεί ως «εναλλακτικός ΟΗΕ», διεμβολίζοντας παράλληλα το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

Επίσης, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ειδικά για την επόμενη μέρα στη Γάζα υπάρχουν αναλυτικές προβλέψεις σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα επαναξιολογηθεί τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη από τα μέλη του, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η Σύνοδος θα έχει τη μορφή δείπνου και αναμένεται να τεθεί επί τάπητος τόσο η ευρωπαϊκή αντίδραση στις μεθοδεύσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία, όσο και η απάντηση της Ευρώπης στο προσκλητήριο Τραμπ προς μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών να μετάσχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Πάντως, ένα δεδομένο που δεν πρέπει να παραβλεφθεί είναι ότι ο κ. Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για να καταλάβει τη Γροιλανδία.