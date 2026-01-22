Παπουτσάνης:-Παραιτήθηκε-ο-Δημήτριος-Παπουτσάνης-από-Αντιπρόεδρος-του-ΔΣ

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της παραίτησης, το ΔΣ αποφάσισε να μην αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος και να συνεχίσει με την υφιστάμενη σύνθεση.

Την παραίτηση του κ. Δημητρίου Παπουτσάνη με άμεση ισχύ από τη θέση του Αντιπροέδρου, μη-εκτελεστικού μέλους του ΔΣ καθώς και από τις υπόλοιπες θέσεις στις επιτροπές της Παπουτσάνης που εξ αυτής της θέσης κατείχε ανακοίνωσε η εταιρεία.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της παραίτησης, το ΔΣ αποφάσισε να μην αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος και να συνεχίσει με την υφιστάμενη σύνθεση.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Eκτελεστικό Mέλος.

4. Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Αντώνιος Μπαρούνας του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Γκάτζαρο, αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Κορίτσα, αποκλειστικά ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, κος Τασόπουλος.