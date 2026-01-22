Πούτιν-για-την-πρόταση-Τραμπ:-Η-Ρωσία-μελετά-τη-συμμετοχή-στο-«Συμβούλιο-Ειρήνης»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας να μελετήσει την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Μόσχα να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία που προωθεί ο Λευκός Οίκος σε διεθνές επίπεδο.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι το ρωσικό ΥΠΕΞ έχει λάβει εντολή να εξετάσει τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί από την αμερικανική πλευρά και να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τους στρατηγικούς εταίρους της Ρωσίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρωτοβουλία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Μόσχας, υπό προϋποθέσεις.

Τραμπ από Νταβός: «Ο Πούτιν έχει αποδεχθεί»

Την ίδια ώρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση που του απηύθυνε, δίνοντας διαφορετική εικόνα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία.

Αναφερόμενος στο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που, σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτείται για την ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε ότι θα μπορούσε να καλυφθεί από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως πρόσθεσε, τα υπόλοιπα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες.

Στόχος το σχέδιο για τη Γάζα

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην εκπόνηση σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι το ουσιώδες στοιχείο κάθε τέτοιας πρωτοβουλίας είναι να έχει θετικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Μόσχα θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχόλιο Πούτιν για τη Γροιλανδία

Τέλος, σχολιάζοντας την επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα «δεν αφορά καθόλου τη Ρωσία».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Δανία, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία «ως αποικία» και ότι της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο».