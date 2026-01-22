Στις-Βρυξέλλες-το-απόγευμα-ο-Νίκος-Ανδρουλάκης,-για-την-προσύνοδο-των-Ευρωπαίων-Σοσιαλιστών

Στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει, σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

- sofokleous10.gr

Βουλή: Ένταση με ανεξάρτητο βουλευτή που εξύμνησε τη Χούντα για το αγροτικό

Δεν πάει στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο

Η διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού στην Κεντροαριστερά

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.