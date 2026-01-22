Close Menu
    Thursday, January 22
    Στις-Βρυξέλλες-το-απόγευμα-ο-Νίκος-Ανδρουλάκης,-για-την-προσύνοδο-των-Ευρωπαίων-Σοσιαλιστών
    Στις Βρυξέλλες το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

    Στις Βρυξέλλες το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

    Πολιτική 1 Min Read

    Στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει, σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

