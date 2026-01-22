Στις-Βρυξέλλες-το-απόγευμα-ο-Νίκος-Ανδρουλάκης,-για-την-προσύνοδο-των-Ευρωπαίων-Σοσιαλιστών

Στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει, σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
- Βουλή: Ένταση με ανεξάρτητο βουλευτή που εξύμνησε τη Χούντα για το αγροτικό
- Δεν πάει στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο
- Η διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού στην Κεντροαριστερά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Βρυξέλλες ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Ο Τραμπ αναχώρησε ξανά για το Νταβός αφού άλλαξε αεροσκάφος – «Ο θεός είναι περήφανος για το έργο μου» Κόσμος
Ικανοποίηση Ερντογάν για την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στους Κούρδους Κόσμος
ΠΑΣΟΚ: Μυρίζει μπαρούτι στον δρόμο προς το συνέδριο – Η «αρχηγική» εμφάνιση του Παύλου Γερουλάνου Πολιτική
Τραμπ: «Θα μάθετε πόσο μακριά είμαι διατεθειμένος να φτάσω για τη Γροιλανδία» Κόσμος
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr