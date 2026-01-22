Συρεγγέλα-στον-ΣΚΑΪ:-Μονόδρομος-η-αγωγή-κατά-της-Κωνσταντοπούλου,-έριξε-λάσπη-εναντίον-μου

Για την αγωγή που κατέθεσε σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, μίλησε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, χαρακτηρίζοντας «μονόδρομο» αυτήν την απόφαση εκ μέρους της.

Όπως είπε, η κ. Κωνσταντοπούλου δεν τη συνδέει μόνο με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με «άλλα κακοποιά στοιχεία».

«Ζήτησα από την κ. Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική να το πάρει πίσω και να ζητήσει συγγνώμη, γιατί αυτό που έλεγε δεν ισχύει. Την προειδοποίησα τότε ότι θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες. Όχι μόνο έριξε λάσπη η κ. Κωνσταντοπούλου εκείνη την ημέρα, αλλά επιμένει σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε εκπομπές ακόμη που πηγαίνει. Δεν ήταν συνεργάτιδά μου η κ. Σεμερτζίδου σε καμία περίπτωση», ανέφερε η κ. Συρεγγέλα.

- sofokleous10.gr

