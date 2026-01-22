Τα ποδοσφαιρικά κλαμπ με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο – Ανατροπή στην τετράδα

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, αποτελούν πλέον την χρυσή τετράδα στη Money League 2026 της Deloitte.

Μπορεί η Πρέμιερ Λιγκ να φημίζεται ως το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, αλλά η ανταγωνιστικότητα δεν μεταφράζεται πάντα σε χρήματα. Οι αγγλικές ομάδες βρίσκονται εκτός από την πρώτη τετράδα της Money League 2026 της Deloitte που κατατάσσει τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως, για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια.

Πλέον, οι τέσσερις πρώτες θέσεις αποτελούνται από ομάδες που κυριαρχούν σταθερά στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους, κατακτώντας εγχώριους τίτλους με σημαντική ευρωπαϊκή και όχι μόνο πορεία. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν, αποτελούν πλέον την χρυσή τετράδα, εκθρονίζοντας παραδοσιακά βαριά χαρτιά όπως η Λίβερπουλ, η Σίτι, η Άρσεναλ και η Γιουνάιτεντ.

Από τότε που η Deloitte ξεκίνησε τη λίστα το 1997, υπήρχε πάντα μια αγγλική ομάδα στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Παρά την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, οι Reds κατέλαβαν την πέμπτη θέση, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύονται κορυφαίος βρετανικός σύλλογος, έναντι των ντόπιων αντιπάλων της, χάρη στην επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ και την αύξηση 7% των εμπορικών εσόδων, με τη διοργάνωση επιπλέον εξωαγωνιστικών εκδηλώσεων, στο γήπεδο της, το Άνφιλντ.

Η κακή απόδοση των «κόκκινων διαβόλων», μείωσε σημαντικά τα έσοδα από τις μεταδόσεις της από 258 εκατ. ευρώ σε 206 εκατ. ευρώ με «βαρίδι» την απουσία της από το Τσάμπιονς Λιγκ και την 15η θέση στο πρωτάθλημα την περσινή σεζόν. Με τους πρόωρους αποκλεισμούς από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι «μπέμπηδες» θα έχουν μηδενικά έσοδα, με εξαίρεση τους εγχώριους τίτλους. Η Μάντσεστερ Σίτι, έπεσε 4 θέσεις στην 6η λόγω χαμηλότερης κατάταξης στο πρωτάθλημα και πρώιμο «αντίο» το Τσάμπιονς Λιγκ.

Τα σημαντικά έσοδα που προέκυψαν από τα δικαιώματα μετάδοσης της Πρέμιερ Λιγκ, ιδίως στις διεθνείς αγορές, παρείχαν αισθητή οικονομική στήριξη στους αγγλικούς συλλόγου. Σύμφωνα με τον Σαμ Μπουρ, συνεργάτη του Deloitte Business Group, τα εμπορικά έσοδα έχουν γίνει ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας για τα οικονομικά μοντέλα των μεγαλύτερων συλλόγων της Ευρώπης, καθώς αξιοποιούν τα εμπορικά τους σήματα και αναζητούν συνεχώς καινοτόμες ροές εσόδων πέρα ​​από τα παραδοσιακά κέρδη από αγώνες.

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Οι Μαδριλένοι, που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης με 1,161 δισ. ευρώ, με το πρόσφατα ανακαινισμένο, υπερσύγχρονο στάδιό της, το Σαντιάγκο Μπερναμπέου διατήρησαν την πρωτιά παρά τη μείωση 6% στα έσοδα από αγώνες, καθώς είδαν τα εμπορικά έσοδα να αυξάνονται κατά 23%, ενισχυμένα από τις βελτιωμένες πωλήσεις προϊόντων και τους νέους στρατηγικούς συνεργάτες τους.

Οι Καταλανοί εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση με έσοδα 975 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόνταν μακριά από το Spotify Camp Nou λόγω της ανακαίνισής του. Ένας σημαντικός παράγοντας στην αύξηση των εσόδων των «μπλαουγκράνα» κατά 27% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν ήταν μια εφάπαξ αύξηση 70 εκατ. ευρώ που προέκυψε από τις Personal Seat Licenses (PSLs), δηλαδή VIP θέσεις για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Την τέταρτη θέση κατέλαβαν οι «Βαυαροί» με έσοδα 861 εκατ. ευρώ. Ο γερμανικός σύλλογος ανέβηκε στην πρώτη τριάδα της Deloitte για πρώτη φορά από τη σεζόν 2020/21, εν μέρει χάρη στην αύξηση των εσόδων από τις μεταδόσεις από τη συμμετοχή στο FIFA Club World Cup. Εν τω μεταξύ, η νικήτρια του Τσάμπιονς Λιγκ, PSG, όπως και όλες οι γαλλικές ομάδες, είδαν τα έσοδά τους να επηρεάζονται αρνητικά από την πτώση των εγχώριων deals μετάδοσης.

Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα της Πρέμιερ Λιγκ οδηγεί σε «αστάθεια», η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, προειδοποίησε η Άσλεϊ Μολντ, Διευθύντρια Αθλητικής Ανάλυσης και Συμβουλευτικής στη δικηγορική εταιρεία LCP ενώ εξήγησε ότι οι μεγάλοι σύλλογοι σε Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία έχουν αυξήσει στρατηγικά τα έσοδα τα τελευταία χρόνια: