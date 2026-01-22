Τουρισμός: Η Φινλανδία «ψηφίζει» Ελλάδα – Απευθείας πτήσεις προς Θεσσαλονίκη

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός των Φινλανδών και η Finnair προγραμματίζει για φέτος απευθείας πτήσεις προς και από Θεσσαλονίκη.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στη διεθνή τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ Travel Fair 2026, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Ελσίνκι από 15 έως 18 Ιανουαρίου.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ., προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το επισκέφτηκε η πρέσβης της Ελλάδας στη Φινλανδία Ναταλία Καραγεώργου (ΠΥΑ΄), o σύμβουλος πρεσβείας Α΄ Δημήτρης Καρακωνσταντής και η διευθύνουσα του προξενικού γραφείου Ευθαλία Ζαχαριουδάκη (Τμημ. Α΄ΔΛΥ).

Η Finnair

Όπως γνωστοποιήθηκε, η αεροπορική εταιρεία Finnair θα προσφέρει πλέον απευθείας πτήσεις από το Ελσίνκι προς τη Θεσσαλονίκη, τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με έναρξη στις 4 Μαΐου 2026.

Από αριστερά, Μαρία Πουλουκτσή, Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαζούρας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ευτυχία Χριστίνα Αϊβαλιώτη, προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας, Τάνια Ακριτίδου, Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής / ΕΟΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τ.Οs Φινλανδίας «Smal.fi» στις 13.1.2026 (https://www.smal.fi/en/press-releases-and-statistics/), το 2025 πωλήθηκαν περίπου 595.000 πακέτα για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Άποψη από επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης / ΕΟΤ

Η Ελλάδα κατέχει επί μακρόν την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Φινλανδούς, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για το 2025. Σχεδόν 209.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα.

Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία, με σχεδόν 161.000 πακέτα (μείωση κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2024).