Το-λάθος-που-κάνουμε-με-το-ζεστό-νερό-και-ανεβαίνει-ο-λογαριασμός-χωρίς-λόγο

Όταν ανεβαίνει ο λογαριασμός ρεύματος ή ενέργειας, το ζεστό νερό μπαίνει συχνά στο στόχαστρο. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι η διάρκεια ή η θερμοκρασία.

Στην πράξη όμως, το μεγαλύτερο λάθος γίνεται αλλού: στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το ζεστό νερό μέσα στη μέρα, σχεδόν μηχανικά.

Σε πολλά σπίτια, το ζεστό νερό χρησιμοποιείται από συνήθεια:

για γρήγορο πλύσιμο χεριών

για ξέβγαλμα σκευών

για καθαρισμούς μικρής διάρκειας

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ζεστό νερό δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος, αλλά ενεργοποιεί ολόκληρο κύκλο κατανάλωσης.

Γιατί αυτό κοστίζει περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε

Κάθε φορά που ανοίγουμε το ζεστό νερό:

ενεργοποιείται σύστημα θέρμανσης

καταναλώνεται ενέργεια για μικρό χρονικό όφελος

συχνά το νερό δεν προλαβαίνει καν να ζεσταθεί σωστά

Το αποτέλεσμα είναι κόστος χωρίς πραγματική χρήση.

Το λάθος με τις «σύντομες χρήσεις»

Πολλοί θεωρούν ότι: «Αφού το άνοιξα για λίγα δευτερόλεπτα, δεν κοστίζει».

Στην πράξη, πολλές σύντομες χρήσεις μέσα στη μέρα:

ενεργοποιούν επανειλημμένα το σύστημα

αυξάνουν τη συνολική κατανάλωση

επιβαρύνουν περισσότερο απ’ ό,τι μία σωστή, οργανωμένη χρήση

Το μπάνιο δεν είναι πάντα ο βασικός ένοχος

Παρότι το ντους καταναλώνει ζεστό νερό, συχνά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης γίνεται:

εκτός μπάνιου

σε μικρές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις

χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε

Πώς μειώνεται η κατανάλωση χωρίς στερήσεις

Η εξοικονόμηση δεν απαιτεί κρύο νερό ή αλλαγή άνεσης. Αρκεί:

να χρησιμοποιείται ζεστό νερό μόνο όταν χρειάζεται

να αποφεύγεται για πολύ σύντομες χρήσεις

να οργανώνεται η χρήση σε λιγότερα, ουσιαστικά ανοίγματα

Μικρή αλλαγή συνήθειας, με μεγάλο αποτέλεσμα στον μήνα.

Γιατί αυτό φαίνεται περισσότερο τον χειμώνα

Τον χειμώνα:

χρησιμοποιούμε πιο συχνά ζεστό νερό

οι θερμοκρασίες εισόδου είναι χαμηλότερες

απαιτείται περισσότερη ενέργεια για θέρμανση

Έτσι, κάθε «άσκοπη» χρήση κοστίζει περισσότερο.

Το ζεστό νερό δεν ανεβάζει τον λογαριασμό επειδή το χρησιμοποιούμε — αλλά επειδή το χρησιμοποιούμε χωρίς να το σκεφτόμαστε. Όταν γίνεται συνειδητή επιλογή και όχι αυτόματη κίνηση, η διαφορά φαίνεται γρήγορα.