Τράπεζες:-Πόσοι-δανειολήπτες-στρέφονται-σε-ρύθμιση-των-step-up-δανείων-τους

Στο ήμισυ του ανεπίσημου στόχου που έχουν θέσει οι διοικήσεις των τραπεζών, κινείται η μέχρι στιγμής συμμετοχή των δανειοληπτών στη μετατροπή των δανείων τους σε τοκοχρεωλυτικών δόσεων από πρόγραμμα μειωμένων καταβολών.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, περίπου το 35% των δανειοληπτών σπεύδει να μετατρέψει το δάνειό του σε τοκοχρεωλυτικό, επωφελούμενο από ένα σταθερό χαμηλό επιτόκιο ή κυμαινόμενο με πλαφόν, που προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα και σταθερότητα.

Οι τράπεζες εκτιμούν πως θα υπάρξει σταδιακά υψηλότερη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες. Όσοι αρνηθούν τη μετατροπή θα παραμείνουν σε πρόγραμμα μειωμένης καταβολής δόσης που θα αυξάνεται, προοδευτικά βάσει της συμφωνημένης σύμβασης, ώστε να φθάσει κάποια στιγμή σε κανονικό ύψος τοκοχρεωλυτικής.

Η εντατικοποίηση των κινήσεων από πλευράς τραπεζών εναρμονίζεται με την απόφαση του SSM να λύσει, πανευρωπαϊκά, το χρονίζον παραπάνω θέμα δανείων (κυρίως στεγαστικά) σε προγράμματα μειωμένων καταβολών δόσης.

Ο επόπτης, όπως έπραξε και στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εγγύηση Δημοσίου, έθεσε προθεσμία ενάμιση έτους (ως την 31η Δεκεμβρίου 2026) για να γυρίσουν οι τράπεζες τα παραπάνω δάνεια σε τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Για όσα μείνουν σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών θα προχωρά σε εποπτική προσαρμογή.

Οι τέσσερις συστημικές διαθέτουν αθροιστικό άνοιγμα 4,5 δισ. ευρώ σε step – up ρυθμίσεις. Περίπου 1,7 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα δάνεια της Eurobank, στα 1,5 δισ. για Πειραιώς και ελαφρώς χαμηλότερα για Alpha. Κάτω από μισό δισ. ευρώ διαμορφώνονται για την Εθνική.

Tην ίδια στιγμή, οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν και το κλιμακούμενο «κούρεμα» απαίτησης στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – εφόσον οι δανειολήπτες δεχθούν να το μετατρέψουν σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο. Από το «στοκ» δανείων σε step up, κάποια εξ αυτών είναι σε ελβετικό και υπό το πρίσμα, στην περίμετρο πρόβλεψης των τραπεζών ενδέχεται να περιλαμβάνεται και μέρος αυτών.

«Με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια» για Eurobank…

Πέραν των 1,7 δισ. ευρώ περίπου που διαθέτει η Eurobank σε step up, έχει και το μεγαλύτερο «στοκ» σε ελβετικό ύψους 1,623 δισ. ευρώ. Κατά το τρίτο τρίμηνο εμφανιζόταν να έχει 4,95 δισ. ευρώ στο Stage II, με τα επίπεδα κάλυψης να αυξάνονται σε 9,7% από 8,7% στο δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή έχει πάρει πρόβλεψη απομείωσης 477 εκατ. ευρώ.

Στο σενάριο, όπου τα επίπεδα επικάλυψης είναι σημαντικά μεταξύ δανείων σε ελβετικό και step up η Eurobank μπορεί με μια κίνηση να έχει διπλό όφελος. Καθοριστικός παράγοντας που θα κρίνει την επιτυχία και θα ευνοήσει την τράπεζα είναι η ευρεία συμμετοχή των δανειοληπτών, κάτι που όπως έχει αναφέρει το - δε διαφαίνεται προς ώρας .

Από τη μία, η πιθανή χαμηλή ανταπόκριση των δανειοληπτών αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον άμεσο αντίκτυπο για τις τράπεζες. Από την άλλη, το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μεγαλύτερες κυβερνητικές παρεμβάσεις, στο προεκλογικό 2026.