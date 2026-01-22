Υποδομές: Τα μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται το 2026 – Πού «κόβονται κορδέλες»

Ξεχωρίζουν η παράδοση ολόκληρου του Ε65, ήτοι το βόρειο τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία με ορίζοντα το β’ τρίμηνο 2026, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας να «δείχνει» προς την Άνοιξη αλλά και των σιδηροδρομικών projects που θα επαναφέρουν σε κανονική λειτουργία τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Μεγάλα και εμβληματικά έργα υποδομής αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν προς χρήση μέσα στο 2026, αλλάζοντας τον χάρτη των μετακινήσεων αλλά και την καθημερινότητα στις περιοχές που υλοποιούνται, προς όφελος πολτών και χρηστών. Μεταξύ των έργων που… «κόβουν κορδέλες» εντός του έτους, ξεχωρίζουν η παράδοση ολόκληρου του Ε65 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ήτοι το βόρειο τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία με ορίζοντα το β’ τρίμηνο 2026, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά (ανάδοχος AKTOR) με το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας να «δείχνει» προς την Άνοιξη αλλά και των σιδηροδρομικών projects που θα επαναφέρουν σε κανονική λειτουργία τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη (μετά και τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel προ ετών).

Προφανώς, υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία αναμένεται, εκτός απροόπτου και πλην πρόσθετων καθυστερήσεων, να ολοκληρωθούν και παραδοθούν φέτος, στον τομέα των υποδομών, όπως είναι, για παράδειγμα, η διπλή οδική σύνδεση Λευκάδας (ανάδοχος AKTOR, ο ορίζοντας έχει πάει για Μάρτιο – Μάιο 2026) μέσω 2 νέων οδικών τμημάτων (α) του τμήματος Βόνιτσας – Λευκάδας, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων και β) του τμήματος Ακτίου – Αγίου Νικολάου, μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων), η ολοκλήρωση περιφερειακού Αλεξανδρούπολης (ανάδοχος ΤΕΚΑΛ) κ.α.., ενώ προβλέπονται π.χ. και παρεμβάσεις στην Αττική Οδό (κόμβος Μεταμόρφωσης) όπου οι κυκλοφοριακές ροές από Ελευσίνα και Αεροδρόμιο αντί να συγκλίνουν σε μία λωρίδα, θα διοχετεύονται σε δύο νέους ανεξάρτητους κλάδους.

Επίσης, πέρυσι τον Μάιο η ΜΕΤΚΑ είχε υπογράψει τη σύμβαση ύψους 61,35 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τους 14 μήνες, άρα, κανονικά το project αυτό τελειώνει εντός του 2026. Να αναφέρουμε ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής και στο σκέλος των αθλητικών υποδομών, καταγράφεται ως ξεχωριστή προτεραιότητα η υλικοτεχνική αναβάθμιση του ΟΑΚΑ.

Τα εμβληματικότερα και σημαντικότερα projects

Βέβαια, μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα… μεγαλύτερα σε μέγεθος και αντίκτυπο έργα. Όπως αναφέραμε, με ορίζοντα την Άνοιξη (κάπου πέριξ του Πάσχα ή αργότερα) αναμένεται η λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Με πέντε νέους σταθμούς που καλύπτουν 4,78 χλμ., η επέκταση προς Καλαμαριά έρχεται να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, να ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία της επέκτασης θα διευκολύνει τη σύνδεση του κέντρου της πόλης με την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, θα αποσυμφορήσει άμεσα το οδικό δίκτυο και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής. Η επέκταση προς Καλαμαριά διαθέτει Αυτόματο Σύστημα GoA4 που καλύπτει της υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας και συμπληρώνει τη Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί το πιο σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο Δίκτυο Μετρό.

Με… υψηλό ρυθμό προόδου προχωρούν από την ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι εργασίες στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας – Ε 65, φέρνοντας πιο κοντά το ορόσημο ολοκλήρωσης του υπολειπόμενου μέρους «Τρίκαλα – Εγνατία» (σχεδόν 46 χλμ.), ενταγμένου και στο Ταμείο Ανάκαμψης, για το β’ τρίμηνο – τέλος α’ εξαμήνου 2026. Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024, σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο χρόνος διαδρομής από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό θα μειωθεί σε 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και 15 λεπτά σήμερα.

Οσον αφορά στο σιδηροδρομικό έργο αποκατάστασης Δομοκός-Λάρισα, πρόκειται για ένα από τα πλέον κομβικά έργα υποδομής που ολοκληρώνεται έως το τέλος καλοκαιριού καθώς θα φέρει την επαναλειτουργία της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνηση και όλα τα συστήματα. Τα έργα εκτελεί η ΜΕΤΚΑ. Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι έχει υπογραφεί από πέρυσι «πακέτο» συμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο (λόγω κακοκαιριών Daniel, Elias) ύψους 450 εκατ. και με «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα (RRF) με τους ισχυρού του χώρου ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR, ΜΕΤΚΑ, που περιλαμβάνει 4 εργολαβίες: α) αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα, β) αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας, γ) αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, δ) αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το Σ.Σ. Παλαιοφάρσαλο έως τον Σ.Σ. Κραννώνα.

Η πρώτη παράδοση για το 2026

Όπως χτες αναφέραμε ήδη έγινε η πρώτη παράδοση έργου για φέτος, με τον όμιλο AKTOR να ολοκληρώνει το τμήμα του νέου Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», το οποίο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και συνδέει πλέον την Ελλάδα με τη Βουλγαρία μέσω νέου μεθοριακού σταθμού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, καθώς αποτελούσε το τελευταίο αδιάνοικτο τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Το έργο, το οποίο κατασκευάστηκε σε δύσβατο φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερα ορεινό ανάγλυφο, παρουσιάζει αρκετές τεχνικές καινοτομίες και περιλαμβάνει 8 χλμ. οδοποιίας στην οροσειρά της Ροδόπης (σε υψόμετρο 1.050 μέτρων), 3 σήραγγες, 8 γέφυρες, πολλά μικρά τεχνικά έργα και 26 ορύγματα.