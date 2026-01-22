Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η διαδικασία – Τι πρέπει να προσέξετε

Η διαδικασία για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει καθώς οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να προχωρήσουν στην αποστολή των στοιχείων για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 27η Φεβρουαρίου.

Φέτος, ο μηχανισμός των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων, φέρνει περισσότερους από 1,5 εκατ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, αντιμέτωπους με μια δήλωση έτοιμη προς υποβολή.

Όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων από τους φορείς του Δημοσίου, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, επιβάλλονται πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα και όχι στον φορέα ύψους 2.500 ευρώ.

Επίσης, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι ιδιωτικοί φορείς που δεν θα διαβιβάζουν έγκαιρα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ τα πρόστιμα είναι πιο τσουχτερά καθώς ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για την παράβαση της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης/αποστολής στοιχείων, 40.000 ευρώ για την παράβαση της εκπρόθεσμης αποστολής συμπληρωματικών ή/και διορθωτικών στοιχείων και φθάνουν τα 50.000 ευρώ αν τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία που θα στείλουν οι φορείς, θα ενσωματωθούν στα νέα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου με σχεδόν το 30% των δηλώσεων να είναι έτοιμες για υποβολή. Στόχος για φέτος είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις να φτάσουν στο 1,5 εκατ. και ο αριθμός αυτός να αυξηθεί στα 2 εκατ. το επόμενο έτος. Πρόκειται για δηλώσεις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία, δεν καταργεί όμως την ανάγκη ελέγχου από την πλευρά του φορολογούμενου. Εφόσον είναι όλα σωστά, αρκεί ένα «κλικ» για την οριστικοποίηση. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα δεδομένα τους, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις διορθώνονται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου, που αφορά και την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η οφειλή, για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει να πληρώσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος, το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026 και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.