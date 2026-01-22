Χατζηθεοδοσίου:-Αναγκαία-η-ενίσχυση-της-ασφάλισης-έναντι-φυσικών-καταστροφών

Στην ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στους κινδύνους από φυσικές καταστροφές αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά ξεκινά από την έλλειψη επαρκών υποδομών και ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων. Όπως σημείωσε, η πρόληψη μέσω σωστού σχεδιασμού και επενδύσεων στις υποδομές αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μείωση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης στη χώρα, υπενθυμίζοντας ότι μόλις το 18% των κατοικιών είναι σήμερα ασφαλισμένο. Το γεγονός αυτό, όπως ανέφερε, καθιστά χιλιάδες νοικοκυριά ευάλωτα σε σοβαρές οικονομικές απώλειες όταν εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ αναφέρθηκε στα θετικά κίνητρα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όπως η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυσή τους. Πρότεινε, συγκεκριμένα, τη διεύρυνση της έκπτωσης από το 20% στο 40%, εκτιμώντας ότι το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης θα ήταν σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με τις απώλειες που προκαλούν κάθε χρόνο οι φυσικές καταστροφές.

«Η ενίσχυση της ασφάλισης δεν είναι μόνο θέμα ατομικής προστασίας, αλλά και ζήτημα δημόσιου συμφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κρατική αρωγή και να συμβάλει στη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

