Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανοδική αντίδραση στο με τζίρο άνω των €400 εκατ

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο υψηλό ημέρας, στις 2.276,28 μονάδες με άνοδο +2,16%. Ο FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε +2,23% στις 5.785,47 μονάδες, ενώ ο FTSE Mid Cap έκλεισε στις 2.863,30 μονάδες με +1,70%. Ο Δείκτης Τραπεζών κινήθηκε επίσης θετικά, στις 2.651,32 μονάδες (+1,94%). Η αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε στα €405,6 εκατ., με 52,23 εκατ. τεμάχια και 47 πακέτα συνολικής αξίας €85,1 εκατ.. Στο ταμπλό υπερίσχυσαν καθαρά οι αγοραστές: 99 ανοδικές, 35 πτωτικές και 69 αμετάβλητες μετοχές.

Πρωταγωνιστές και κλάδοι

Το ανοδικό σήμα δόθηκε από τις τράπεζες στην εκκίνηση, όμως τη σκυτάλη πήραν γρήγορα τα βαριά βιομηχανικά χαρτιά και οι υποδομές. ΑΚΤΩΡ +4,33%, ΔΕΗ +4,29%, Metlen +4,00%, Motor Oil +3,91%, Jumbo +3,20%, Titan +2,96%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +2,79%, ενώ Cenergy +2,27% και ΔΑΑ +2,27% κατέγραψαν νέα ισχυρή εικόνα. Ενδεικτικό του εύρους της κίνησης: όλοι οι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με θετικό πρόσημο.

Τράπεζες μοχλός αλλά με εναλλαγή σκυτάλης

Στις τράπεζες ξεχώρισαν Πειραιώς +2,51% (ισχυρή δραστηριότητα), Eurobank +2,05%, Alpha +2,70%, Εθνική +0,75%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου +3,81% ενίσχυσε περαιτέρω τον κλαδικό δείκτη. Μετά το αρχικό ράλι, ο κλάδος «κατέβασε ταχύτητα» ενδοσυνεδριακά, αλλά η αυξημένη ροή εντολών προς βιομηχανία–ενέργεια κράτησε τους δείκτες σε ανοδική τροχιά.

Ροή χρήματος και ποιότητα τζίρου

Ο τζίρος ξεπέρασε τα €400 εκατ. με σημαντική συμμετοχή σε δεικτοβαρείς τίτλους και εμφανή ενεργοποίηση μεγάλων χαρτοφυλακίων. Τα 47 πακέτα (με επίκεντρο τραπεζικούς τίτλους και επιλεγμένα blue chips) μαρτυρούν τοποθετήσεις με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και ενίσχυση της θετικής ορατότητας στην αγορά.

Τεχνική εικόνα δεικτών

Η διάσπαση της ζώνης 2.260 μονάδων και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας βελτιώνουν αποφασιστικά το βραχυπρόθεσμο μοτίβο.

Γενικός Δείκτης: Άμεσες αντιστάσεις 2.285–2.300 . Πρώτες στηρίξεις 2.255–2.245 και κατόπιν 2.230 μονάδες.

Άμεσες αντιστάσεις . Πρώτες στηρίξεις και κατόπιν μονάδες. FTSE 25: Κρίσιμο εύρος 5.780–5.820 για συνέχιση· στηρίξεις 5.740–5.700 .

Κρίσιμο εύρος για συνέχιση· στηρίξεις . Δείκτης Τραπεζών: Επανήλθε πάνω από 2.640, με επόμενο στόχο 2.680–2.700· στήριξη 2.620–2.600.

Το μήνυμα της συνεδρίασης

Η αγορά εδραίωσε ανοδική συνέχεια με ευρεία συμμετοχή κλάδων και αυξημένη αξία συναλλαγών, στοιχείο που προσδίδει ποιότητα στην κίνηση. Η σκυταλοδρομία μεταξύ τραπεζών και βιομηχανίας/ενέργειας μειώνει το ρίσκο «μονοθεματικού» ράλι και ενισχύει την προοπτική νέας ζώνης ισορροπίας υψηλότερα. Βραχυπρόθεσμα, διατήρηση τζίρου και κατοχύρωση πάνω από 2.255–2.245 κρατούν το θετικό σενάριο «ζωντανό».