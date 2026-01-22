Alpha Bank: Διανέμει προμέρισμα για την χρήση 2026 – Τον Δεκέμβριο η καταβολή του

Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 2025 την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2025, η αποκοπή έχει οριστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Επιπλέον, η τράπεζα προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για την χρήση 2026, με την αποκοπή του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η έναρξη καταβολής του προμερίσματος θα ακολουθήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

(*) Οι σχετικές με την διανομή μερίσματος ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η διανομή του προτεινόμενου προμερίσματος και οι σχετικές ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες τελούν υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε περιόδου θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η ενημέρωση θεσμικών επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα.

Η Alpha Bank Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.