blooomberg:-Πιθανότερος-διάδοχος-της-Λαγκάρντ-στην-προεδρία-της-ΕΚΤ-ο-Κνοτ

Φαβορί για την προεδρία της ΕΚΤ, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την Κριστίν Λαγκάρντ θεωρείται ο Κλάας Κνοτ.

Φαβορί για την προεδρία της ΕΚΤ, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την Κριστίν Λαγκάρντ θεωρείται ο Κλάας Κνοτ, παρά το γεγονός ότι άλλοι υποψήφιοι έχουν ισχυρότερα προσόντα, σύμφωνα με έρευνα του -. Ο 58χρονος πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας προηγείται στην κούρσα διαδοχής έναντι του επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και του προέδρου της Bundesbank, Χοακίμ Νάγκελ.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα ξεχώρισαν επίσης το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, ως την καταλληλότερη αξιωματούχο για να αντικαταστήσει τη Λαγκάρντ όταν λήξει η θητεία της τον επόμενο χρόνο. Ο Ντε Κος, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, κατατάσσεται δεύτερος, με τον Κνοτ να κατακτά το χάλκινο.

Η δημοσκόπηση έρχεται μετά την υποψηφιότητα του Μπόρις Βούισιτς από την Κροατία για να γίνει αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από τον Ιούνιο – το πρώτο βήμα σε έναν διετή ανασχηματισμό του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ευρωτράπεζας με έδρα τη Φρανκφούρτη. Όποιος επικρατήσει θα κληρονομήσει έναν θεσμό που αντιμετωπίζει ένα πολύ πιο απρόβλεπτο παγκόσμιο σκηνικό, με τις τελευταίες εβδομάδες να καταδεικνύουν πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα θεωρούν ένα πτυχίο οικονομικών και εργασιακή εμπειρία σε μια κεντρική τράπεζα ως τα πιο σημαντικά προσόντα για έναν πρόεδρο της ΕΚΤ. Μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά και η εμπειρία στη διεύθυνση μιας νομισματικής αρχής θεωρούνται επίσης χρήσιμες, όπως και οι θητείες στην πολιτική και σε άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Κνοτ «έχει το μυαλό, έχει την αντοχή, είναι ικανός να συμπεριλαμβάνει ανθρώπους και αυτή είναι μια δεξιότητα που είναι σπάνια και είναι πολύ απαραίτητη», δήλωσε τον Οκτώβριο η Κρστίν Λαγκάρντ ενώ έχει περιγράψει τον Ντε Κος ως «φανταστικό ομαδικό παίκτη» και «πολύ σχολαστικό οικονομολόγο». Ο Κνοτ ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς αξιωματούχους της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια των 14 ετών που υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μάλιστα, συνέβαλε στη διατήρηση του παγκόσμιου ρυθμιστικού συντονισμού σε περιόδους πίεσης στην αγορά ως πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μεταξύ των λιγότερο πιθανών επιλογών για τους ειδικούς που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνο, από την Ισπανία, και ο Γ. Κούκις, υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.