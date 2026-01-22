Eurobank: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο Tier 2 ύψους €400 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:08

Εξαιρετικά ισχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται στη νέα έξοδο της Eurobank στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση Tier 2 (μειωμένης εξασφάλισης).

Ειδικότερα, το ομόλογο είναι διάρκειας 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 και το ποσό που ζητά να αντλήσει η Eurobank ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν ήδη τα 2,4 δισ. ευρώ, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθεί το ύψος της προσφοράς.

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,9% με 5%), αλλά δεδομένης της ισχυρής ζήτησης το κουπόνι αναμένεται να συμπιεστεί αισθητά.