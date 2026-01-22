HSBC: Υποβαθμιζει σε underweight τις ελληνικές μετοχές – «Καμπανάκι» για το εξωτερικό έλλειμμα

Η πιθανή αναβάθμιση από τον MSCI θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρνητικός καταλύτης για την αγορά, εκτιμά ο οίκος.

Κόντρα στις εκτιμήσεις της πλειονότητας των αναλυτών, εντός και εκτός συνόρων, και ενώ η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κινείται σε διαδοχικά υψηλά 16 ετών προσελκύοντας κεφάλαια από ΕΜ και DM funds, οι αναλυτές της HSBC υποβαθμίζουν τις ελληνικές μετοχές σε underweight, από neutral προηγουμένως.

Όπως εξηγούν, οι ελληνικές μετοχές κατέγραψαν εξαιρετικές αποδόσεις το 2025, με άνοδο 75%, ωστόσο, εμφανίζονται «πιο επιφυλακτικοί» για τη συνέχεια. Αναλύοντας το σκεπτικό τους, σημειώνουν ότι «πολλοί από τους θετικούς καταλύτες που σχετίζονται με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη βελτίωση των μερισμάτων είναι πλέον ευρέως γνωστοί και ενσωματωμένοι στις αποτιμήσεις».

«Η πιθανή αναβάθμιση από τον MSCI αργότερα εντός του έτους, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρνητικός καταλύτης για την αγορά» καταλήγουν.

Μακροοικονομικό περιβάλλον – «Καμπανάκι» για το εξωτερικό έλλειμμα

Η HSBC απευθύνει προειδοποίηση και για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, «αν και η πλευρά της χρηματοδότησης βελτιώνεται επίσης, με εισροές (πιο σταθερών) άμεσων ξένων επενδύσεων».

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν ότι το εξωτερικό έλλειμμα λειτουργεί ως «όριο ταχύτητας» για την ανάπτυξη, αντανακλώντας την εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας (πετρέλαιο) και το επενδυτικό κενό, και τονίζουν ότι «απαιτούνται περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί, σε συνδυασμό με περισσότερες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα ηλεκτρισμού και μεταφορών».

Κατά τα άλλα, η HSBC σημειώνει ότι η Ελλάδα συνέχισε να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο γ’ τρίμηνο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση. Η εγχώρια ζήτηση παραμένει ο βασικός μοχλός, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να αυξάνεται με υγιή ρυθμό 0,7% σε τριμηνιαία βάση και τις επενδύσεις να ενισχύονται κατά 3,5% σε τριμηνιαία βάση, μετά από άλμα 8,7% στο β’ τρίμηνο και με τις επενδύσεις να βρίσκονται πλέον κατά 87% υψηλότερα σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της HSBC, τα στοιχεία ερευνών εξακολουθούν να υποδηλώνουν ικανοποιητική δυναμική ανάπτυξης, ωστόσο «εξαίρεση αποτελεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία υποχώρησε απότομα τον Νοέμβριο (-50,6, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από έναν χρόνο), παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,6% τον Οκτώβριο (το χαμηλότερο από τα τέλη του 2008) και οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στον σχετικά υψηλό πληθωρισμό (2,9% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο), με αιχμή τις υπηρεσίες, ο οποίος διαβρώνει τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών».

Ως προς το ελληνικό ΑΕΠ, η HSBC εκτιμά ότι θα αυξηθεί κατά 2,0% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, με στήριξη από ταχύτερη υλοποίηση του RRF, ακόμη και πέραν της προθεσμίας τέλους 2026. «Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τη μακρά διαδικασία σύγκλισης που ξεκίνησε το 2018, με το πραγματικό ΑΕΠ να αναμένεται το 2027 να επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα του 2010».

Μεταξύ άλλων, η HSBC επισημαίνει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να καθιερωθεί ως ενεργειακή πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέραν αυτής, έχοντας πρόσφατα συμφωνήσει με την Ουκρανία σε σχέδιο προμήθειας LNG μέσω των νέων εγκαταστάσεων του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, σημειώνει ότι ξεκινούν νέες υπεράκτιες ερευνητικές γεωτρήσεις κοντά στην Κέρκυρα, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποθέματα φυσικού αερίου, θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας για χρόνια.