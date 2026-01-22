icap-crif:-Η-εικόνα-των-5.000-μεγαλύτερων-επιχειρήσεων-της-χώρας-πλην-χρηματοπιστωτικού-τομέα-το-2024

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, παρατηρείται άνοδος 4,2% σε όρους πωλήσεων και 28,2% σε όρους καθαρής κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Άνοδος 4,2% σε όρους πωλήσεων και 28,2% σε όρους καθαρής κερδοφορίας, καταγράφουν το 2024 οι ελληνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τη φετινή έκδοση του επιχειρηματικού οδηγού The Greek Financial Directory της ICAP CRIF, που περιλαμβάνει τις 5.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας βάσει του κύκλου εργασιών τους.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP CRIF Νικήτας Κωνσταντέλλος, ανέφερε: «Η ελληνική οικονομία κινήθηκε ανοδικά και το 2025, με το ΑΕΠ να καταγράφει αύξηση της τάξης του 2% κατά τα 3 πρώτα τρίμηνα του έτους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των οποίων ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο πληθωρισμός παρουσιάζει σημάδια περαιτέρω αποκλιμάκωσης, καθώς το 2025 αυξήθηκε κατά 2,5%, έναντι ανόδου 2,7% το 2024 και 3,5% το 2023. Η φετινή έκδοση του επιχειρηματικού οδηγού The Greek Financial Directory περιλαμβάνει τις 5.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας βάσει του κύκλου εργασιών τους. Στην έκδοση παρουσιάζεται ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, παρατηρείται άνοδος 4,2% σε όρους πωλήσεων και 28,2% σε όρους καθαρής κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων πλην του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι τράπεζες σημείωσαν αύξηση 12,5% στα έσοδα και 15,7% στα καθαρά κέρδη, ενώ τα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διευρύνθηκαν κατά 17,3% και τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη τους, σχεδόν εξαπλασιάστηκαν. Συνολικά, τα ευρήματα της οικονομικής ανάλυσης καταδεικνύουν πως η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, παρά τις προκλήσεις που υφίσταται, παραμένει ανθεκτική και προσαρμοστική.

Δρώντας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και υπό τις παρούσες αβέβαιες διεθνείς συγκυρίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στην ενσωμάτωση νέων και πράσινων τεχνολογιών, όχι απλώς ως επιλογή, αλλά ως στρατηγική αναγκαιότητα. Η προσαρμοστικότητα, η καινοτομία και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας και επιδρούν καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και εν γένει, της ελληνικής οικονομίας».

Αναφορικά με τις 5.000 εγχωρίως δραστηριοποιούμενες εταιρείες που σημείωσαν τον υψηλότερο κύκλο εργασιών για το 2023 από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, προκύπτει ότι ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 217,9 δισ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας συρρίκνωση κατά 3,0% (ήτοι 6,8 δισ. ευρώ) έναντι του 2022 (224,8 δισ. ευρώ). Παρόλα αυτά, εξαιτίας της ακόμα μεγαλύτερης μείωσης του κόστους πωλήσεων (-6,4%), οι λογαριασμοί μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισαν άνοδο το 2023. Πιο αναλυτικά, τα αθροιστικά μικτά κέρδη των 4.926 εταιρειών ανήλθαν σε 49,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,4% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ αξιόλογη είναι και η μεταβολή του περιθωρίου μικτών κερδών, το οποίο διαμορφώθηκε στο 22,6% το 2023, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο περιθώριο του 2022 κατά, περίπου, 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ομοίως, αυξημένα κατά 8,5% (δηλαδή 2 δισ. ευρώ) εμφανίστηκαν τα συνολικά EBITDA, τα οποία ξεπέρασαν τα 25 δισ. ευρώ το 2023, ενώ τα σωρευτικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία ανήλθαν σε 16,8 δισ. ευρώ, υπερέβησαν κατά 5,3% εκείνα του 2022.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 11,6% το 2023, ενώ το περιθώριο λειτουργικών κερδών ανήλθε στο 7,7%, με τα αντίστοιχα ποσοστά να ισούνται με 10,4% και 7,1% το 2022. Παρόλα αυτά, η σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησε στη συρρίκνωση των καθαρών (προ φόρου) κερδών κατά 527 εκατ. ευρώ (ή -3,3%) το 2023, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 15,3 δισ. ευρώ (από 15,8 δισ. ευρώ το 2022), ενώ το περιθώριό τους παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, δηλαδή στο 7%.

Από τις 4.926 προαναφερθείσες εταιρείες, οι 2.731 (55,4%) έχουν δημοσιεύσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα και για το 2024. Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών των συγκεκριμένων εταιρειών ανήλθε στα 184,4 δισ. ευρώ το 2024, επιτυγχάνοντας μεγέθυνση ύψους 4,2% σε σχέση με τις πωλήσεις των ίδιων εταιρειών κατά το προηγούμενο έτος, ενώ και όλοι οι λογαριασμοί κερδοφορίας κινήθηκαν ανοδικά. Συγκεκριμένα, τα μικτά κέρδη και τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 8,7% και 7,8%, αντίστοιχα, διαμορφούμενα στα 42,0 δισ. ευρώ και 15,3 δισ. ευρώ το 2024. Ενδεικτική είναι η ανάπτυξη των συνολικών κερδών προ φόρου, τα οποία ξεπέρασαν τα λειτουργικά κέρδη το 2024, λόγω της αξιοσημείωτης αύξησης των μη λειτουργικών εσόδων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 28,2% το 2024 σε σχέση με το 2023. Μάλιστα, το περιθώριο καθαρού κέρδους αυξήθηκε κατά 2 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, προσεγγίζοντας το 9,5% το 2024. Τα EBITDA διευρύνθηκαν κατά 6,9% την ίδια περίοδο, κυμαινόμενα στο ποσό των 22,3 δισ. ευρώ το 2024.

