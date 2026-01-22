mητσοτάκης:-Ναι-στη-συμμετοχή-13-χωρών-της-ΕΕ-στο-Συμβούλιο-Ειρήνης-μόνο-για-τη-Γάζα,-ώστε-να-μπορέσουμε-να-ενταχθούμε-και-εμείς

Οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του έκανε λόγο για μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, «δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής», ωστόσο στην παρούσα συγκυρία αυτό κρίθηκε επιβεβλημένο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκε σημαντική ένταση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν έναν «διάδρομο εκτόνωσης», τουλάχιστον ως προς το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί» σε σχέση με την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν «με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Αναφερόμενος στο δεύτερο βασικό θέμα της Συνόδου, το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ «Συμβούλιο Ειρήνης», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκφράσει εύλογους προβληματισμούς. Όπως είπε, η πρόταση, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπερβαίνει το πλαίσιο που θέτουν οι αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσαν να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά για το ζήτημα της «επόμενης ημέρας» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Προέδρου Trump.

Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση, τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στη Γροιλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας.

Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου. Αυτοί, όμως, μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Ως προς το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο Trump, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες -με δύο εξαιρέσεις- της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους, πιστεύω εύλογους, νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του ΟΗΕ.

Παρά ταύτα, η πρόταση της Ελλάδος -η πρότασή μου- θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας -η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή-, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Απαντώντας σε εκτός μικροφώνου ερώτηση δημοσιογράφου ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

Το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Trump στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση.

».

Φρίντριχ Μερτς: « Ευγνώμων» για την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.