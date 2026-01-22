Close Menu
    Thursday, January 22
    metron-analysis:-Πόσο-«κατάλληλη»-θεωρείται-για-πρωθυπουργός-η-Μαρία-Καρυστιανού
    Metron Analysis: Πόσο «κατάλληλη» θεωρείται για πρωθυπουργός η Μαρία Καρυστιανού

    Metron Analysis: Πόσο «κατάλληλη» θεωρείται για πρωθυπουργός η Μαρία Καρυστιανού

    Πολιτική

    Το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα ενέταξε στο ερώτημα για «καταλληλότερο πρωθυπουργό» η Metron Analysis, στη δημοσκόπηση που διεξήγαγε για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA.

    Η Μαρία Καρυστιανού συγκέντρωσε μόλις το 2% των απαντήσεων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκέντρωσε το 6%. Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας (μετά τον… κανέναν) βρίσκεται με διαφορά ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με 27%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 8%.

    Metron Analysis

    Πρόθεση ψήφου – Πρώτη με διαφορά 16 μονάδων η ΝΔ

    Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διευρύνει τη διαφορά της από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν φαίνεται να παρουσιάζει την απαιτούμενη προοπτική για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.

    Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 28.5%, έναντι 12,5% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Η δε Πλεύση Ελευθερίας, βρίσκεται πολύ κοντά στη δεύτερη θέση, με 11,7%.

    Metron

    Metron

    Τα ποσοστά αποδοχής των «κομμάτων» Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

    Την έρευνα της Metron Analysis απασχόλησε και το ποσοστό αποδοχής των «κομμάτων» της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει το «κόμμα» της Μαρίας Καρυστιανού.

    metron

    metron

    metron

    Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

    Αξιοσημείωτα είναι τα ευρύματα της έρευνας σε επίπεδο αξιολόγησης της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η πλειοψηφία αξιολογεί αρνητικά τόσο της κυβέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσαρέσκεια συνολικά για το πολιτικό σύστημα.

    Metron

    Metron

    Metron

    Metron

