O Τραμπ, ο Μακιαβέλι… και οι αγορές

Η αμερικανική κεφαλαιαγορά έχει δει τα πάντα: πολέμους, πληθωρισμούς, επιθετικές Fed, φούσκες τεχνολογίας. Αυτό που την ζόρισε ιδιαίτερα από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι κάτι πιο «ωμό» και πιο άμεσο: ότι η πολιτική δεν εμφανίζεται πια ως σταδιακή διαδικασία αποφάσεων, αλλά ως σειρά από αιφνιδιασμούς – και πολλές φορές ως σκληρή διαπραγμάτευση σε δημόσια θέα.

Οι αγορές δεν αντιδρούν απλώς στο περιεχόμενο μιας απόφασης. Αντιδρούν στην πιθανότητα ότι η επόμενη δήλωση μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα μέσα σε ώρες. Αυτό είναι η συνταγή της μεταβλητότητας: ο επενδυτής δεν τιμολογεί μόνο κέρδη, επιτόκια και ανάπτυξη – τιμολογεί και το ρίσκο headline. Και όταν το headline έχει δασμούς, γεωπολιτική και πετρέλαιο, η κίνηση δεν είναι «ήπια». Είναι απότομη.

Το μοτίβο που κυριάρχησε: σοκ – πανικός – αναδίπλωση – βίαιο rebound

Σχεδόν κάθε μεγάλο επεισόδιο της περιόδου ακολούθησε ένα μοτίβο που η Wall Street έμαθε να αναγνωρίζει:

Απειλή/ανακοίνωση (δασμοί ή κλιμάκωση σε κρίση) → επιθετικό risk-off, πτώση δεικτών, άνοδος προστασίας (options), αναζήτηση «ασφαλών».

(δασμοί ή κλιμάκωση σε κρίση) → επιθετικό risk-off, πτώση δεικτών, άνοδος προστασίας (options), αναζήτηση «ασφαλών». Σήμα αναδίπλωσης/πάγωμα/εξαίρεση → απότομο risk-on και ράλι, πολλές φορές ιστορικών διαστάσεων.

→ απότομο risk-on και ράλι, πολλές φορές ιστορικών διαστάσεων. Μετα-φάση αβεβαιότητας → η αγορά ηρεμεί, αλλά κρατά premium ασφάλισης, γιατί ξέρει ότι «μπορεί να ξαναγίνει».

Η μεταβλητότητα εδώ δεν είναι μια κακή εβδομάδα. Είναι καθεστώς.

Μάρτιος 2025: οι πρώτες «προειδοποιητικές» δονήσεις με τους δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία

Πριν έρθει το μεγάλο σοκ του Απριλίου, υπήρξαν επεισόδια που λειτούργησαν ως προθάλαμος. Οι συζητήσεις/κινήσεις για δασμούς σε οχήματα και η γενικότερη σκληρή γραμμή στο εμπόριο έβαλαν τον σπόρο ότι «το λέει και το εννοεί». Ορισμένοι κλάδοι άρχισαν να τιμολογούν υψηλότερο κόστος (εισαγωγές, εφοδιαστική αλυσίδα), πιέζοντας κυρίως τις εταιρείες με διεθνή παραγωγή και έκθεση σε παγκόσμιες ροές.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει πώς δουλεύει η αγορά: δεν περιμένει να δει τις τελικές επιπτώσεις σε ισολογισμούς. Αρκεί η πιθανότητα.

2–4 Απριλίου 2025: «Liberation Day» και το σοκ που έγραψε κανόνες

Το μεγάλο σημείο καμπής ήρθε με την ανακοίνωση των «reciprocal / Liberation Day» δασμών στις αρχές Απριλίου. Εκεί η αγορά κατάλαβε ότι το εμπορικό ρίσκο δεν είναι απλώς μια ατάκα σε συγκέντρωση. Μπορεί να μετατραπεί σε άμεσο σοκ αποτιμήσεων.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι δείκτες έγραψαν βίαιες ημερήσιες μεταβολές: ο S&P 500 έχασε περίπου 5% και ο Nasdaq περίπου 6% σε μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις της περιόδου, καθώς ο φόβος εμπορικού πολέμου μεταφράστηκε σε φόβο ύφεσης, συμπίεσης περιθωρίων κέρδους και αναθεώρησης εταιρικών προβλέψεων. Οι εταιρείες με έντονη έκθεση σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και στην Κίνα «χτυπήθηκαν» ιδιαίτερα, ενώ ταυτόχρονα η «ασφάλιση» ρίσκου εκτινάχθηκε: ο δείκτης φόβου της αγοράς (VIX) ανέβηκε σε επίπεδα που θύμισαν περιόδους κρίσης.

Σε αυτό το σημείο συνέβη κάτι που δεν φαίνεται στην πρώτη ματιά: δεν έπεφταν μόνο οι μετοχές. Πολλές φορές, όταν η αγορά φοβάται ότι ο προστατευτισμός θα τροφοδοτήσει πληθωρισμό ή θα προκαλέσει πολιτικό-οικονομικό χάος, η αντίδραση περνά και σε ομόλογα, σε δολάριο, σε ροές προς «ασφαλή» και σε διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων. Η μεταβλητότητα γίνεται δια-αγοραία.

9 Απριλίου 2025: η «παύση 90 ημερών» και το ράλι που θύμισε 2008

Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε η δεύτερη μισή αλήθεια του «δείκτη Τραμπ»: η αγορά δεν πέφτει μόνο απότομα· μπορεί να ανέβει εξίσου απότομα όταν διακρίνει διέξοδο.

Η ανακοίνωση για άμεση 90ήμερη παύση δασμών σε πολλές χώρες λειτούργησε σαν σήμα ότι το σοκ μπορεί να είναι διαπραγματευτικό εργαλείο και όχι μόνιμη δομή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ημερήσια ράλι των τελευταίων δεκαετιών: ο S&P 500 έκανε άλμα +9,5% και ο Nasdaq +12,2% μέσα σε μία συνεδρίαση.

Εδώ γεννήθηκε και το πιο επικίνδυνο παιχνίδι: το headline trading. Όταν η αγορά βλέπει ότι τα μέτρα ανακοινώνονται και μετά «μαλακώνουν», αρχίζει να παίζει όχι μόνο το σενάριο Α, αλλά και την πιθανότητα ότι αύριο θα υπάρξει σενάριο Β. Αυτό μεγαλώνει τις κινήσεις μέσα στην ημέρα, εκτοξεύει τα premiums στα options και κάνει τους δείκτες πιο ευάλωτους σε κάθε νέα φράση.

Ιούνιος 2025: Ιράν – όταν η γεωπολιτική μπαίνει στην εξίσωση του πληθωρισμού

Οι δασμοί χτυπούν κυρίως την ανάπτυξη και τα περιθώρια κέρδους. Η γεωπολιτική, όμως, χτυπά ένα άλλο νεύρο της αγοράς: την ενέργεια και μέσω αυτής τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Τον Ιούνιο του 2025, οι ανακοινώσεις/εξελίξεις γύρω από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έβαλαν στην αγορά τον κλασικό μηχανισμό: τι γίνεται με το πετρέλαιο, τι γίνεται με το risk premium, πόσο γρήγορα μπορεί να μεταφερθεί σε τιμές μεταφορών και κόστη παραγωγής. Ακόμη κι όταν η αρχική αντίδραση εμφανίζεται «συγκρατημένη», το ουσιαστικό είναι ότι κάθε τέτοιο επεισόδιο προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα αβεβαιότητας πάνω σε μια ήδη φορτισμένη αγορά από το εμπορικό μέτωπο.

Καλοκαίρι 2025: όταν η αγορά «ξεχνά» – μέχρι να ξαναθυμηθεί

Από ένα σημείο και μετά, η αγορά προσπάθησε να επιστρέψει στο βασικό της αφήγημα: τεχνολογία, αποτελέσματα, προσδοκίες για επιτόκια. Σε περιόδους που δεν υπήρχε νέο εμπορικό σοκ, οι δείκτες κατάφεραν να ξαναγράψουν υψηλά, δείχνοντας κάτι κυνικό αλλά πραγματικό: η αγορά μπορεί να απορροφήσει πολιτικό θόρυβο, αρκεί να πιστέψει ότι δεν θα γίνει μόνιμη ζημιά.

Όμως αυτό έχει όριο. Γιατί το premium αβεβαιότητας δεν εξαφανίζεται. Μειώνεται, αλλά παραμένει έτοιμο να εκραγεί.

Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026: Βενεζουέλα, κυρώσεις και «πολιτική ενέργειας» σε real time

Το μέτωπο της Βενεζουέλας λειτουργεί σαν τέλειο παράδειγμα για το πώς η εξωτερική πολιτική μετατρέπεται σε μεταβλητότητα: κυρώσεις, έλεγχος ροών πετρελαίου, ρίσκο εφοδιασμού, πιθανές ανακατατάξεις στην παραγωγή. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις που στοχεύουν εταιρείες και τάνκερ που σχετίζονται με τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, αυξάνοντας την πίεση προς το καθεστώς Μαδούρο.

Και στις αρχές Ιανουαρίου 2026, η ένταση κλιμακώθηκε σε επίπεδο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού: δημοσιεύματα και επίσημες αναφορές μίλησαν για επιχείρηση των ΗΠΑ με πλήγματα και σύλληψη του Μαδούρο. Η αγορά σε τέτοιες στιγμές δεν περιμένει να δει «τι ισχύει σε βάθος χρόνου». Πρώτα κάνει hedge, μετά ξαναδιαβάζει τα δεδομένα.

Το κρίσιμο εδώ είναι ότι το ίδιο γεγονός μπορεί να δώσει δύο αντίθετες αναγνώσεις:

Αν εκληφθεί ως ρίσκο αποσταθεροποίησης → risk-off.

Αν εκληφθεί ως δρόμος για αλλαγή ροών/αύξηση παραγωγής υπό αμερικανική επιρροή → πιθανή μελλοντική ανακούφιση στις τιμές ενέργειας, άρα πιο ήπιο πληθωριστικό σενάριο.

Αυτή η διπλή ανάγνωση είναι εργοστάσιο μεταβλητότητας.

20–21 Ιανουαρίου 2026: Greenland, δασμοί προς Ευρώπη και το «μπες–βγες» που άναψε τον φόβο

Αν υπήρχε ένα επεισόδιο που επιβεβαίωσε ότι η μεταβλητότητα δεν τελείωσε, ήταν η ιστορία με τους δασμούς προς ευρωπαϊκές χώρες και την υπόθεση της Γροιλανδίας.

Στις 20 Ιανουαρίου 2026, η Wall Street κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων μηνών, καθώς η αγορά «διάβασε» ότι οι νέες απειλές δασμών σημαίνουν επιστροφή στο παιχνίδι του Απριλίου: S&P 500 περίπου -2,06%, Nasdaq περίπου -2,39%, με το κλίμα να γίνεται καθαρά risk-off. Ο δείκτης φόβου (VIX) ανέβηκε στο υψηλότερο κλείσιμο από τα τέλη Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι η αγορά πλήρωσε ξανά για προστασία.

Και την αμέσως επόμενη μέρα ήρθε η άλλη πλευρά: ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει με τους δασμούς που είχαν προαναγγελθεί για την 1η Φεβρουαρίου, επικαλούμενος «framework» συμφωνίας. Η αγορά αντέδρασε όπως έχει μάθει: ανακούφιση, άνοδος, επαναφορά της διάθεσης για ρίσκο.

Το συμπέρασμα είναι σκληρό αλλά καθαρό: όταν η πολιτική μπαίνει σε λογική δημόσιων απειλών και δημόσιων αναδιπλώσεων, η αγορά μετατρέπεται σε μηχανή βίαιων, γρήγορων ανατιμολογήσεων.

Τι μας λέει όλο αυτό για τη συνέχεια

Η Wall Street δεν «φοβάται τον Τραμπ» με έναν γενικό τρόπο. Φοβάται – και ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται – τρία πράγματα:

Δασμοί ως όπλο διαπραγμάτευσης

Η αγορά μπορεί να ζήσει με δασμούς, αν είναι προβλέψιμοι και σταδιακοί. Αυτό που δεν αντέχει είναι το «σήμερα 10%, αύριο 25%, μεθαύριο παύση». Εκεί τα μοντέλα διαλύονται και η μεταβλητότητα ανεβαίνει. Γεωπολιτική που αγγίζει πετρέλαιο και πληθωρισμό

Βενεζουέλα και Ιράν δεν είναι μόνο «ειδήσεις». Είναι πιθανές μεταβολές στο ενεργειακό ισοζύγιο. Και η ενέργεια είναι ο πιο γρήγορος δρόμος από τη γεωπολιτική στη Fed. Το premium αβεβαιότητας στις αποτιμήσεις

Ακόμη κι όταν οι δείκτες ανεβαίνουν, το κόστος ασφάλισης (options) και η νευρικότητα παραμένουν υψηλότερα απ’ ό,τι σε μια «κανονική» περίοδο. Γιατί ο επενδυτής ξέρει ότι το επόμενο επεισόδιο μπορεί να έρθει απροειδοποίητα.

Η ουσία: οι αγορές έμαθαν να «διαβάζουν Τραμπ», αλλά αυτό δεν τις ηρεμεί. Τις κάνει πιο γρήγορες, πιο νευρικές και πιο επιρρεπείς σε απότομα σκαμπανεβάσματα. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το χρήμα δεν κερδίζεται από την ηρεμία. Κερδίζεται – ή χάνεται – από το πόσο σωστά διαβάζεις το επόμενο headline.

Ουσιαστικά, αυτό που βλέπουμε δεν είναι «ιδιοτροπία» αλλά μέθοδος: ο Τραμπ λειτουργεί σαν πολιτικός που καταλαβαίνει —με τρόπο ωμό— ότι η ισχύς δεν είναι μόνο οι αποφάσεις, είναι και η προσδοκία της απόφασης. Σε καθαρά μακιαβελικούς όρους, δεν τον ενδιαφέρει να είναι αρεστός στις αγορές· τον ενδιαφέρει να είναι απρόβλεπτος αρκετά ώστε να κρατά τους άλλους σε θέση άμυνας, να ανεβάζει το κόστος της αντίστασης και να δημιουργεί χώρο για συμφωνίες «υπό πίεση». Οι δασμοί, οι απειλές και οι αναδιπλώσεις λειτουργούν σαν σφυγμός εξουσίας: πρώτα διαλύεις τη βεβαιότητα, μετά προσφέρεις διέξοδο, και στο τέλος εισπράττεις παραχωρήσεις. Η Wall Street, συνηθισμένη να μετρά τον κόσμο με καμπύλες επιτοκίων και προβλέψεις κερδών, αναγκάζεται να τιμολογεί κάτι πιο παλιό και πιο ανθρώπινο: τον φόβο, την επίδειξη δύναμης και την «τεχνητή ομίχλη» που θολώνει τη λογική και φουσκώνει τη μεταβλητότητα. Κι έτσι, ο κύκλος κλείνει κυνικά: όταν η πολιτική γίνεται σκηνή, η αγορά δεν είναι πια καθρέφτης της οικονομίας — είναι θερμόμετρο της εξουσίας.

Ι.Α.Φ



