Politico: «Αλλαγή πλεύσης» από τους Ευρωπαίους – Θέλουν να συνεχιστεί η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες με στόχο να αφήσουν πίσω την εβδομάδα έντονων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προωθήσουν την τελική έγκριση της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας.

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής φαίνεται πως έχει διπλό στόχο: αφενός να σηματοδοτήσει την πρόθεση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να επανέλθουν σε ομαλή συνεργασία μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και προσάρτηση της Γροιλανδίας, και αφετέρου να δείξει ότι η ΕΕ θέλει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο χωρίς καθυστερήσεις.

«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για το εμπόριο», ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, υπό τον όρο ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των συζητήσεων. «Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι και αυτές οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, εκτός αν υπάρξουν δομικές αλλαγές… Ευελπιστούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν».

Η αλλαγή πλεύσης του Τραμπ «αλλάζει» τα σχέδια των Ευρωπαίων

Η σύνοδος είχε αρχικά συγκληθεί για να συζητηθεί πιθανή οικονομική αντίδραση κατά των ΗΠΑ, καθώς η ηγεσία των κύριων πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η επικύρωση της συμφωνίας θα ήταν αδύνατη υπό τις συνθήκες των απειλών του Τραμπ.

Ωστόσο, η ξαφνική υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου την Τετάρτη, με την ανακοίνωση ότι είχε διαπραγματευτεί πλαίσιο για διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στη Δανική υπερπόντια επικράτεια, φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση της συμφωνίας όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους.

«Στο συμφέρον των Ευρωπαίων είναι να έχουν μια αποτελεσματική σχέση», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης. Σε συνάντηση των πρεσβευτών νωρίτερα την Πέμπτη, κανένα κράτος δεν εξέφρασε αντίρρηση για την εφαρμογή της συμφωνίας, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Το κείμενο είχε υπογραφεί τον Ιούλιο από τον Τραμπ και τη φον ντερ Λάιεν.

Οι ηγέτες σχεδιάζουν να θέσουν το ζήτημα ενώπιον της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία θα τους απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια της συνόδου. Η επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζέλιανα Ζόβκο, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει να προχωρήσει με την επικύρωση της συμφωνίας την ερχόμενη Δευτέρα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, άσκησε πίεση για ταχεία έγκριση της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η πραγματική αστάθεια προέρχεται από την καθυστέρηση των ευρωπαϊκών θεσμών να εφαρμόσουν την ιστορική εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν πέρυσι ο Τραμπ και η φον ντερ Λάιεν. Όπως τόνισε, η συμφωνία είχε στόχο να επαναφέρει την προβλεψιμότητα και την ανάπτυξη, και δεν θα έπρεπε να γίνεται αντικείμενο πολιτικών τακτικισμών.

- Politico