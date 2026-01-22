politico:-Οι-ηγέτες-της-ΕΕ-θα-ζητήσουν-να-εκκινήσει-εκ-νέου-η-διαδικασία-κύρωσης-της-εμπορικής-συμφωνίας-με-τις-ΗΠΑ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναντώνται απόψε στις Βρυξέλλες, θα επιχειρήσουν ν’ αφήσουν πίσω τους μια ταραχώδη εβδομάδα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να ανοίξουν τον δρόμο για την οριστικοποίηση της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Politico, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των «27» αναμένεται να επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν το κλίμα συνεργασίας με την Ουάσινγκτον. Και αυτό, καθώς μετά την άκρως επιθετική ρητορική κατά της ΕΕ με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και… κατάληψη της Γροιλανδίας, η υπαναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από τις συγκεκριμένες δηλώσεις δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε οι Βρυξέλλες να επιδιώξουν ταχεία επιστροφή στην «κανονικότητα».

«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο εμπόριο» δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει άμεσα στις συζητήσεις, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, επομένως αυτές οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, εκτός αν υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές… Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και ότι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν».

Η έκτακτη σύνοδος είχε αρχικά συγκληθεί για να εξεταστούν οικονομικά αντίμετρα απέναντι στις ΗΠΑ. Την Κυριακή, οι ηγέτες των βασικών πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- είχαν προειδοποιήσει ότι η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας θα ήταν αδύνατη, όσο εκκρεμούσαν οι απειλές του Τραμπ.

Ωστόσο, η αιφνίδια αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου την Τετάρτη, με τη δήλωση ότι έχει διαπραγματευτεί πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, άνοιξε εκ νέου τον δρόμο για την προώθηση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες και αξιωματούχους. «Είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων να υπάρχει μια αποτελεσματική σχέση» ανέφερε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Σε προπαρασκευαστική συνάντηση πρέσβεων νωρίτερα σήμερα, καμία χώρα δεν διατύπωσε αντίρρηση για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ακόμη και μετά την έντονη εβδομάδα αντιπαραθέσεων. Η εμπορική συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιούλιο από τον Τραμπ και τη Φον ντερ Λάιεν.

«Η πρωτοβουλία ανήκει στο Κοινοβούλιο» δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι ηγέτες αναμένεται να θέσουν το θέμα στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της συνόδου. Η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία, Ζέλιανα Ζόβκο, δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο «ελπίζει» να αποφασίσει τη Δευτέρα να προχωρήσει με την επικύρωση.

Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, εντείνει τις πιέσεις για ταχεία έγκριση, επικρίνοντας όσους στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ υπονομεύει τη διατλαντική σχέση με τις κινήσεις του απέναντι σε εδάφη συμμάχων.

«Η πραγματική αστάθεια προέρχεται από την αποτυχία της ίδιας της ΕΕ να ενεργήσει για την ιστορική εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν οι πρόεδροι Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν το περασμένο καλοκαίρι» υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στόχος της συμφωνίας ήταν «η αποκατάσταση της προβλεψιμότητας και της ανάπτυξης, όχι να κρατείται όμηρος πολιτικών τακτικισμών».