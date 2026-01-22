profile-software:-Όταν-ο-όμιλος-αποκτά-ταμειακή-ισχύ

Η Profile Software (ΠΡΟΦ) έχει αποκτήσει μέγεθος και ποιότητα που αλλάζουν τον τρόπο ανάγνωσης της μετοχής. Καθαρό ταμείο σε ανοδική τροχιά, λειτουργική κερδοφορία που ανοίγει βήμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα που “κλειδώνουν” το μέλλον. Σε αυτό το σημείο, η συζήτηση για τη μετοχή γίνεται αριθμητική και μόνο.

Η έκθεση της NBG Securities, η οποία ξεκινά και αυτή με αυξημένο ενδιαφέρον την κάλυψη της μετοχής, λειτουργεί περισσότερο σαν επενδυτικός χάρτης καθώς αποτυπώνει με ακρίβεια τη μετάβαση της εταιρείας σε καθεστώς ισχυρής ταμειακής παραγωγής. Το στοιχείο που ξεχωρίζει και αλλάζει επίπεδο τη μετοχική εξίσωση είναι η καθαρή ρευστότητα: net cash που υπερβαίνει τα €30 εκατ. έως το 2028, με προβολή ακόμη και για €34,2 εκατ. στο τέλος της περιόδου. Σε σημερινές τιμές, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κεφαλαιοποίησης και δημιουργεί εντελώς διαφορετικούς όρους αποτίμησης σε έναν τέτοιο έντονα αναπτυσσόμενο όμιλο.

Η διαδρομή προς αυτή τη ρευστότητα είναι απολύτως μετρήσιμη. Τα έσοδα από €40,1 εκατ. το 2024 ανεβαίνουν στα €47,4 εκατ. το 2025, €70,7 εκατ. το 2026, €79,4 εκατ. το 2027 και €84,7 εκατ. το 2028. Πρόκειται για ρυθμό αύξησης άνω του 21% ετησίως σε επίπεδο ομίλου, με το Financial Software να κινείται με CAGR κοντά στο 16% και το Enterprise Technology Solutions να τρέχει ταχύτερα λόγω ανεκτέλεστου και δημόσιων έργων. Το κρίσιμο εδώ είναι η αναλογία επαναλαμβανόμενων εσόδων, που υπερβαίνει το 80%, και η διατήρηση πελατών στον βασικό πυρήνα που κινείται πάνω από το 95%. Αυτά τα ποσοστά μεταφράζονται σε ισχυρή προβλεψιμότητα και όχι σε ευχολόγια.

Η λειτουργική κερδοφορία ακολουθεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Το EBITDA από €10,3 εκατ. το 2024 εκτιμάται ότι φτάνει τα €12,8 εκατ. το 2025, τα €15,7 εκατ. το 2026, τα €20,8 εκατ. το 2027 και τα €23 εκατ. το 2028. Δηλαδή σχεδόν διπλασιασμός μέσα σε τέσσερα χρόνια, με EBITDA margin που επανέρχεται κοντά στο 27% παρά τη μεγαλύτερη συμμετοχή έργων δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας του Financial Software λειτουργεί με περιθώρια κοντά στο 30% με τάση ενίσχυσης και απορροφά τη χαμηλότερη κερδοφορία των project-based δραστηριοτήτων χωρίς να πιέζεται το συνολικό αποτέλεσμα.

Στο κομμάτι των ταμειακών ροών, τα νούμερα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά. Το ελεύθερο ταμειακό αποτέλεσμα από €6,6 εκατ. το 2025 παραμένει θετικό το 2026, επιταχύνει στα €10,4 εκατ. το 2027 και φτάνει τα €12 εκατ. το 2028. Σωρευτικά, η τετραετία παράγει πάνω από €31 εκατ. free cash flow. Το CapEx παραμένει χαμηλό, στην περιοχή των €3–3,5 εκατ. ετησίως, με μοναδική αιχμή το 2026 λόγω της ενσωμάτωσης της Algosystems. Για εταιρεία τεχνολογίας, αυτή η σχέση EBITDA προς CapEx δείχνει μοντέλο που έχει ξεπεράσει το στάδιο των βαριών επενδύσεων και πλέον εκτυπώνει ρευστότητα.

Η συνολική επένδυση €3-4 για την απόκτηση του 87,23% της Algosystems, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Η NBG υπολογίζει σωρευτική συνεισφορά EBITDA περίπου €9 εκατ. την περίοδο 2026–2028, ποσό που υπερκαλύπτει την συνολική επένδυση για την εξαγορά και ενισχύει τα περιθώρια μέσω οικονομιών κλίμακας. Παράλληλα, ανοίγει διαδρομές cross-selling σε πελατειακή βάση που ήδη πληρώνει για mission-critical συστήματα, άρα με υψηλό lifetime value και χαμηλό ρίσκο είσπραξης. Να σημειωθεί εδώ ότι η NBG δεν έχει συμπεριλάβει ακόμα τη τελευταία σημαντική εξαγορά του 100% της βρετανικής Contemi, μια επένδυση η οποία αναμένεται να φτάσει τα 4 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ανεκτέλεστο έργων, που προσεγγίζει τα €130 εκατ., με αναλογία περίπου 70% σε recurring έργα. Αυτό το στοιχείο λειτουργεί σαν χρονικός επιταχυντής για τις προβολές της τριετίας, καθώς μεγάλο μέρος των μελλοντικών εσόδων έχει ήδη υπογραφεί. Στην πράξη, η Profile δεν ξεκινά κάθε χρόνο από το μηδέν, αλλά από μια βάση που έχει ήδη “κλειδώσει” σε επίπεδο συμβολαίων.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η NBG χρησιμοποιεί συνδυασμό DCF και πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 2026e στο 14,8x, καταλήγοντας σε τιμή-στόχο €10. Το DCF, με WACC 8,3% και terminal growth 2%, δίνει αξία €9,18 ανά μετοχή πριν τον συνδυασμό. Εδώ όμως κρύβεται το πραγματικό “ζουμί” της έκθεσης, γιατί το Exhibit 9 βάζει την Profile σε διεθνή κάδρο και δείχνει αριθμητικά το discount που συνεχίζει να κουβαλάει, παρότι το μοντέλο της έχει χαρακτηριστικά “software quality”.

Στον πίνακα peers, ο συνολικός median πολλαπλασιαστής του κλάδου κινείται στο EV/EBITDA 15,8x για το 2025e, 14,8x για το 2026e και 13,9x για το 2027e, ενώ η Profile αποτιμάται αντίστοιχα 13,4x – 10,7x – 7,7x, δηλαδή discount περίπου -15,4% / -27,9% / -44,9% σε ορίζοντα τριετίας.

Αυτό το “κενό” αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν δεις ποιοι είναι οι peers: από τους global names (Fiserv, MSCI, Fair Isaac, Broadridge, SS&C, Jack Henry, Clearwater Analytics, Q2, Computershare) μέχρι τους ευρωπαϊκούς (Temenos, Linedata, Wolters Kluwer, Aptitude, Alfa Financial Software). Το κοινό σημείο σε αυτούς είναι το σχήμα εσόδων, η επαναληψιμότητα και η δυνατότητα κλιμάκωσης. Σε αυτό το κάδρο, η Profile εμφανίζει >80% recurring revenues και retention >95% στο Financial Software, δηλαδή χαρακτηριστικά που δικαιολογούν υψηλότερους πολλαπλασιαστές από την τρέχουσα τιμολόγηση.

Ας το μεταφράσουμε σε κεφαλαιοποίηση, με τους αριθμούς που δίνει η ίδια η NBG: για το 2026e, με EBITDA €15,7 εκατ., ο κλαδικός median 14,8x αντιστοιχεί σε Enterprise Value €232 εκατ. (15,7×14,8). Αν προστεθεί το προβλεπόμενο net cash 2026e €17,8 εκατ., η “λογική” αξία ιδίων κεφαλαίων ανεβαίνει κοντά στα €250 εκατ.. To ισοδύναμο εύρος τιμής βγαίνει γύρω στα €10,2/μετοχή, δηλαδή κεφαλαιοποίηση αισθητά πάνω από τα €187,9 εκατ. που αντιστοιχούν στην τρέχουσα τιμή €7,57.

Πάμε ένα βήμα μπροστά: στο 2027e, η NBG προβλέπει EBITDA €20,8 εκατ. και net cash €25,7 εκατ.. Αν “κουμπώσει” εκεί ο median κλαδικός πολλαπλασιαστής 13,9x, το EV βγαίνει €289 εκατ. και η αξία ιδίων κεφαλαίων φτάνει περίπου €315 εκατ. (289+25,7), που αντιστοιχεί σε τάξη τιμής κοντά στα €12,8/μετοχή με τις ίδιες μετοχές. Αυτός ο υπολογισμός στηρίζεται αποκλειστικά στο “τι πληρώνει ο κλάδος” και στο “τι προβλέπει η έκθεση για EBITDA και ταμείο”. Παράλληλα, η ίδια άσκηση από τον φακό του P/BV ενισχύει το επιχείρημα: ο κλαδικός median κινείται στο 5,7x για το 2025e, 4,8x για το 2026e και 3,9x για το 2027e, ενώ η Profile διαπραγματεύεται 4,1x – 3,5x – 2,9x αντίστοιχα. Με BVPS 2026e €2,13, ένα P/BV 4,8x οδηγεί σε εύρος τιμής κοντά στα €10,2, ενώ με BVPS 2027e €2,57 και median 3,9x, η τιμή “γράφει” γύρω στα €10,0.

Με απλά μαθηματικά, τόσο ο άξονας EV/EBITDA όσο και ο άξονας P/BV συγκλίνουν σε κεφαλαιοποίηση που “δένει” πιο κοντά στα €250 εκατ. στον 12μηνο ορίζοντα των προβολών, με ενδιάμεσο “step-up” προς τα €300 με €320 εκατ. εφόσον επιβεβαιωθεί το 2027e EBITDA και η συσσώρευση net cash.

Όταν μια εταιρεία λογισμικού χτίζει EBITDA σε κλίμακα και ταυτόχρονα ανεβάζει καθαρό ταμείο προς τα €34,2 εκατ. στο 2028, τότε η αποτίμηση παύει να εξαρτάται από την ψυχολογία της αγοράς και αρχίζει να εξαρτάται από αριθμητικούς κανόνες κλάδου, που σήμερα την τιμολογούν χαμηλότερα από το διεθνές “πακέτο”.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης δεν έχω και πολλά πλέον να πώ μιας που εδώ και πολλά χρόνια ο δρόμος της ανόδου έχει χαραχτεί από τον μακροπρόθεσμο στροφέα “S” που μπορεί να φέρει τη τιμή της μετοχής πάνω από τα €10 και πρός τα €12.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

