reuters:-Η-συμφωνία-ΕΕ-mercosur-πιθανότατα-θα-τεθεί-σε-ισχύ-προσωρινά-από-τον-Μάρτιο

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής πιθανότατα θα εφαρμοστεί προσωρινά ήδη από τον Μάρτιο, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ένας διπλωμάτης της ΕΕ, παρά την επικείμενη αμφισβήτηση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Οι νομοθέτες της ΕΕ κατάφεραν πλήγμα στην αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη την Τετάρτη, παραπέμποντάς την στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενδεχομένως καθυστερώντας την κατά δύο χρόνια.

«Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις την επικυρώσει η πρώτη χώρα της Mercosur», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters.

«Αυτό πιθανότατα θα γίνει με την Παραγουάη τον Μάρτιο», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Απογοητευμένος ο καγκελάριος Μερτς

Η ΕΕ υπέγραψε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ με τα μέλη της Mercosur το Σάββατο μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων και η καθυστέρηση έχει προκαλέσει απογοήτευση σε πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία και με έναν από τους κύριους υποστηρικτές της, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Δήλωσε στους συνέδρους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο ελβετικό αλπικό θέρετρο Νταβός ότι λυπάται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία σήμαινε ότι είχε τεθεί ένα ακόμη εμπόδιο.

«Αλλά να είστε σίγουροι: Δεν θα μας σταματήσουν. Η συμφωνία της Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν θέλουμε να έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», δήλωσε την Πέμπτη.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι σημαντική για να αντισταθμίσει τις απώλειες επιχειρήσεων λόγω των αμερικανικών δασμών και να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα.

Οι επικριτές, με επικεφαλής τη Γαλλία, λένε ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βοδινού κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών και θα μειώσει τις τιμές των εγχώριων αγροτών.

