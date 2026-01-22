spacex:-Τέσσερις-αμερικανικές-τράπεζες-ηγούνται-μίας-από-τις-μεγαλύτερες-ipo-στην-ιστορία

Πηγές που επικαλούνται οι FT κάνουν λόγο για τις Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan και Morgan Stanley οι οποίες θα ηγηθούν της ιστορικής IPO.

Κεντρικό ρόλο στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Space X που αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία, θα διαδραματίσουν τέσσερις αμερικανικές τράπεζες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τις τελευταίες εβδομάδες, στελέχη της εταιρείας αεροδιαστημικής τεχνολογίας του Έλον Μασκ έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με τραπεζίτες καθώς η εταιρεία ετοιμάζει την είσοδό της στο Χρηματιστήριο ήδη από το τρέχον έτος. Η Space X επί του παρόντος διενεργεί εσωτερική πώληση μετοχών που την αποτιμούν γύρω στα 800 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, οι πηγές επισήμαναν ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και ενδεχομένως και άλλες τράπεζες να αναλάβουν ρόλους στην IPO.

Η εισαγωγή της Space X στο Χρηματιστήριο αναμένεται να αντλήσει δεκάδες δισ. δολάρια πιθανότατα ξεπερνώντας τα 29 δισ. που είχε συγκεντρώσει η Saudi Aramco το 2019 και να καταστεί η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.