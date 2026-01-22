Ubisoft: «Παγώνει» έξι παιχνίδια, κλείνει δύο στούντιο – «Γκρεμίζεται» -36% η μετοχή

Οι μετοχές της Ubisoft καταρρέουν μετά την ανακοίνωση αναδιοργάνωσης του δημιουργού του Assassin’s Creed και την ακύρωση έξι παιχνιδιών

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η μετοχή της Ubisoft την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, σημειώνοντας all time «βουτιά» ύψους 36%, στον απόηχο της είδησης πως ο κατασκευαστής βιντεοπαιχνιδιών όπως Assassin’s Creed ανακοίνωσε μια σημαντική οργανωτική αναδιάρθρωση, παράλληλα με σχέδια για κλείσιμο στούντιο, αλλά και την κατάργηση έξι πολυαναμενόμενων παιχνιδιών.

Οι αλλαγές έρχονται μετά από συνεχόμενη πτώση της μετοχής μετά την πανδημία, καθυστερήσεις σε σημαντικές κυκλοφορίες και οικονομικές δυσκολίες.

Η εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού, δήλωσε ότι αναμένει λειτουργικές ζημίες περίπου 1 δισ. ευρώ (1,17 δισ. δολ.) στο οικονομικό έτος που λήγει το 2026, μετά από μια υποτίμηση 650 εκατομμυρίων ευρώ που προκλήθηκε από την αναδιάρθρωση. Επίσης, θα εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης περιουσιακών στοιχείων, όπως ανέφερε η Ubisoft σε χθεσινή ανακοίνωση.

«Το σημερινό περιβάλλον της αγοράς απαιτεί από τον Όμιλο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του», ανακοίνωσε στην ανακοίνωση ο Yves Guillemot, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ubisoft.

«Η αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη οικονομική πορεία του Ομίλου, ιδίως κατά τα οικονομικά έτη 2026 και 2027, ωστόσο αυτή η επαναφορά θα ενισχύσει τον Όμιλο και θα του επιτρέψει να ανανεωθεί με βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή δημιουργία μετρητών».

Η Ubisoft δήλωσε ότι τα στούντιο στο Χάλιφαξ, στη Νέα Σκωτία και στη Στοκχόλμη θα κλείσουν, ενώ αναδιαρθρώσεις θα λάβουν χώρα σε εκείνα στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ελσίνκι και στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η εταιρεία αναμένει ότι τα μέτρα μείωσης του κόστους θα εξοικονομήσουν 500 εκατομμύρια ευρώ και θα φέρουν τα πάγια έξοδα στα 1,25 δισ. ευρώ σε βάση επιτοκίου λειτουργίας έως τον Μάρτιο του 2028, σε σύγκριση με 1,75 δισ. ευρώ στο οικονομικό έτος που λήγει το 2023.

Η Ubisoft δήλωσε ότι τώρα αναμένει καθαρές κρατήσεις περίπου 1,5 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος που λήγει το 2026, μία μείωση 330 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις.