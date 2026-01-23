Έκτακτη-σύνοδος-στις-Βρυξέλλες:-Σε-επιφυλακή-η-ΕΕ-μετά-τις-κινήσεις-Τραμπ,-στήριξη-σε-Δανία,-Γροιλανδία-και-Ουκρανία

Με το βλέμμα στραμμένο στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και τις επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με την ΕΕ να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από απειλές για δασμούς και τη Γροιλανδία, αλλά και αποφασισμένη να παραμείνει σε επιφυλακή.

Επιφυλακτική ανακούφιση μετά την υπαναχώρηση Τραμπ

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε βήμα πίσω από τις πιο επιθετικές του δηλώσεις περί επιβολής δασμών και «κατάληψης» της Γροιλανδίας, η εξέλιξη αυτή δεν αρκούσε για να διαλύσει πλήρως τις ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και δασμών και επιστρέψαμε σε μια κατάσταση σαφώς πιο αποδεκτή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη «παραμένει σε εγρήγορση».

Τα τέσσερα μηνύματα της φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου:

– Αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία

– Στήριξη στα κράτη-μέλη που απειλήθηκαν με αμερικανικούς δασμούς

– Διάλογος με τις ΗΠΑ με «σταθερό αλλά μη κλιμακούμενο» τρόπο

– Ετοιμότητα για εμπορικά αντίμετρα, αν η Ουάσινγκτον αλλάξει εκ νέου στάση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ασφάλεια στην Αρκτική και στη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία.

Κόστα: Η ΕΕ έχει σοβαρές αμφιβολίες για το «συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κόστα μετά το πέρας έκτακτης συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός του νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες κάπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν σε αυτό το όργανο υπό τον προσωπικό έλεγχο του Τραμπ.