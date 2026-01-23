Έκτακτη-σύνοδος-στις-Βρυξέλλες:-Σε-επιφυλακή-η-ΕΕ-μετά-τις-κινήσεις-Τραμπ,-στήριξη-σε-Δανία,-Γροιλανδία-και-Ουκρανία

Με το βλέμμα στραμμένο στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και τις επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, με την ΕΕ να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από απειλές για δασμούς και τη Γροιλανδία, αλλά και αποφασισμένη να παραμείνει σε επιφυλακή.
Επιφυλακτική ανακούφιση μετά την υπαναχώρηση Τραμπ
Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε βήμα πίσω από τις πιο επιθετικές του δηλώσεις περί επιβολής δασμών και «κατάληψης» της Γροιλανδίας, η εξέλιξη αυτή δεν αρκούσε για να διαλύσει πλήρως τις ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
«Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και δασμών και επιστρέψαμε σε μια κατάσταση σαφώς πιο αποδεκτή», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη «παραμένει σε εγρήγορση».
Τα τέσσερα μηνύματα της φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου:
– Αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία
– Στήριξη στα κράτη-μέλη που απειλήθηκαν με αμερικανικούς δασμούς
– Διάλογος με τις ΗΠΑ με «σταθερό αλλά μη κλιμακούμενο» τρόπο
– Ετοιμότητα για εμπορικά αντίμετρα, αν η Ουάσινγκτον αλλάξει εκ νέου στάση
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ασφάλεια στην Αρκτική και στη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία.
Κόστα: Η ΕΕ έχει σοβαρές αμφιβολίες για το «συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κόστα μετά το πέρας έκτακτης συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός του νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες κάπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν σε αυτό το όργανο υπό τον προσωπικό έλεγχο του Τραμπ.
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει σε δασμούς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών όπως είχε απειλήσει και θέλει να «προχωρήσει» στην εφαρμογή της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
«Η ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Η επιβολή νέων τελωνειακών δασμών θα ήταν ασύμβατη με τη συμφωνία για το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο Κόστα.
«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο, πρόσθεσε ο Πορτογάλος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
«Έχει την ισχύ και τα μέσα» και «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», επέμεινε ο Κόστα απευθυνόμενος στον Τύπο.
«Ξεπαγώνει» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Σύμφωνα με το Politico, οι ηγέτες των «27» επιδιώκουν την αποκατάσταση του κλίματος συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, αξιοποιώντας την υπαναχώρηση Τραμπ ως ευκαιρία για επιστροφή στην «κανονικότητα».
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι «βγαίνει από το ψυγείο» η κύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, η οποία είχε παγώσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις απειλές για δασμούς και τη Γροιλανδία.
«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο εμπόριο. Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι και αυτές οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει άμεσα στις διαβουλεύσεις, υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Η συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιούλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά η έντονη ρητορική των τελευταίων εβδομάδων είχε μπλοκάρει την επικύρωσή της.
Μέτσολα: «Μπορούμε να προχωρήσουμε»
Απευθυνόμενη στους ηγέτες των κρατών-μελών, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εμφανίστηκε θετική στην προώθηση της συμφωνίας, μετά την αποκλιμάκωση από πλευράς Τραμπ.
«Είμαστε χαρούμενοι που, προς το παρόν, η κλιμάκωση έχει βγει από το τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εσωτερικές μας συζητήσεις για την εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.
Νωρίτερα, η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του ΕΛΚ, Ζέλιανα Ζόβκο, ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο «ελπίζει» να αποφασίσει ήδη από τη Δευτέρα την επανεκκίνηση της διαδικασίας επικύρωσης.
Πιέσεις από την Ουάσινγκτον για ταχεία έγκριση
Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, άσκησε πιέσεις για άμεση έγκριση της συμφωνίας, κατηγορώντας όσους στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ υπονομεύει τη διατλαντική σχέση.
«Η πραγματική αστάθεια προέρχεται από την αποτυχία της ίδιας της ΕΕ να ενεργήσει για την ιστορική εμπορική συμφωνία», υποστήριξε, τονίζοντας ότι στόχος της ήταν «η αποκατάσταση της προβλεψιμότητας και της ανάπτυξης».
Βοήθεια στην Ουκρανία και ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία
Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει 447 γεννήτριες στην Ουκρανία για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών εν μέσω χειμώνα και ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.
Τέλος, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χαρακτήρισε την υπόθεση της Γροιλανδίας ως ζήτημα του ΝΑΤΟ και όχι της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Συμμαχία είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση της κρίσης.