ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις 27,8 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους

Την καταβολή από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Λειτουργίας και Είσπραξης Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) αγροτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 27.842.219,04 ευρώ σε περίπου 24.000 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση διοικητικών και τεχνικών ελέγχων, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ενισχύσεις αφορούν τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, τη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα και την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Όπως σημειώνεται, στη συγκεκριμένη πληρωμή εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών, καθώς και δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο.

Βασική Εισοδηματική Στήριξη

Για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη καταβλήθηκαν 21.868.361,31 ευρώ σε 17.174 παραγωγούς. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κρίθηκαν εμπρόθεσμες 517 αιτήσεις, αξιολογήθηκαν φωτογραφίες με γεωσήμανση για 483 παραγωγούς και 2.412 αγροτεμάχια, συνεχίστηκε ο διοικητικός έλεγχος μεταβιβάσεων δικαιωμάτων της περιόδου 2015-2022 με πληρωμή 348 αποδεκτών δικαιωμάτων, ενώ καταβλήθηκαν συμπληρωματικά ποσά σε 164 παραγωγούς για 1.026 αγροτεμάχια μετά από έλεγχο στοιχείων ΑΤΑΚ.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων, με 4.078 κτηνοτρόφους να λαμβάνουν κατανομή για πρώτη φορά και 47.989 να λαμβάνουν συμπληρωματική κατανομή. Πληρώθηκαν επίσης 2.213 δικαιούχοι για 7.802 αγροτεμάχια που είχαν εξαιρεθεί λόγω ασυμφωνιών με στοιχεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport. Επιπλέον, καταβλήθηκαν ποσά σε 427 παραγωγούς, μετά τον προσδιορισμό συνολικού ποσού άνω των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτός δύναται να αυξηθεί εφόσον καταβληθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά προγράμματα και οι δικαιούχοι κριθούν επιλέξιμοι.

Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα

Για τη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα καταβλήθηκαν 4.388.084,07 ευρώ σε 6.819 δικαιούχους.

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

Για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας καταβλήθηκαν 528.591,22 ευρώ σε 1.348 δικαιούχους.

Ανακτήσεις και δεσμεύσεις ποσών στο πλαίσιο ελέγχων

Στο πλαίσιο των πληρωμών πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών οφειλών παλαιότερων ετών συνολικού ύψους 120.028,82 ευρώ από 581 παραγωγούς. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 14.837.377,95 ευρώ για περαιτέρω έλεγχο, με τους αντίστοιχους δικαιούχους να εντάσσονται σε επόμενες πληρωμές μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Τέλος, εκτός πληρωμών παραμένουν 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε ελέγχους από ελληνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.