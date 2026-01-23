Αρχίζει-σήμερα-το-απόγευμα-το-προγραμματικό-συνέδριο-της-Νέας-Αριστεράς

11:00 Έναρξη δεύτερης μέρας. Συζήτηση για τις προγραμματικές θέσεις.

19:45 Εισηγητική ομιλία του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Το πρόγραμμα των εργασιών του τετραήμερου συνεδρίου έχει ως εξής:

Αρχίζει σήμερα το απόγευμα το διαρκές προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την συζήτηση και τις ψηφοφορίες για το πολιτικό σχέδιο και την πολιτική απόφαση.

11:00-12:00 Εισήγηση Επιτροπής Θέσεων.

13:00-22:00 Ομιλίες Συνέδρων.

Πρόταση: Ομιλίες 7΄

Καταθέσεις τροπολογιών και προτάσεων για τις θέσεις μέχρι την λήξη των εργασιών της πρώτης μέρας στην επιτροπή προγράμματος.

22:00 Λήξη Εργασιών δεύτερης μέρας.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

10:30 Έναρξη τρίτης μέρας. Συζήτηση για προγραμματικές Θέσεις και πολιτικό σχέδιο.

10:30-12:30 Ομιλίες Συνέδρων για τις προγραμματικές θέσεις.

Πρόταση: Ομιλίες 7΄

12:30-13:00 Σύνοψη της κουβέντας και εισήγηση προς απόφαση της επιτροπής προγράμματος.

13:00-13:30 Επιχειρηματολογίες υπέρ και κατά για τροπολογίες επί των προγραμματικών Θέσεων.

13.30-15:00 Εισηγήσεις κειμένων για το πολιτικό σχέδιο.

15:00-19:00 Ομιλίες Συνέδρων για το πολιτικό σχέδιο.

Πρόταση: Ομιλίες 7΄

19:00-19:30 Εισήγηση σχεδίου πολιτικής απόφασης.

19:30-22:00 Ομιλίες Συνέδρων για το πολιτικό σχέδιο + πολιτική απόφαση.

Πρόταση: Ομιλίες 7΄

Καταθέσεις τροπολογιών και προτάσεων για το πολιτικό σχέδιο και πολιτική απόφαση.

22:00 Λήξη Εργασιών τρίτης μέρας.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

10:00 Έναρξη τέταρτης μέρας. Συζήτηση για το πολιτικό σχέδιο και την πολιτική απόφαση.

10:00 Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής.

10:30-15:30 Ομιλίες Συνέδρων για πολιτικό σχέδιο και πολιτική απόφαση.

Πρόταση: Ομιλίες 7΄

15:30-16:30 Εισήγηση της επιτροπής πολιτικής απόφασης για το πολιτικό σχέδιο και την πολιτική απόφαση.

16:30-17:30 Επιχειρηματολογίες υπέρ και κατά για τροπολογίες επί της πολιτικής απόφασης.

17:30-18:00 Παρουσίαση διαδικασίας ψηφοφοριών από την εφορευτική επιτροπή.

18:00 Λήξη Συνεδρίου.