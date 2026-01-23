Βελόπουλος:-Η-interstar-παραδέχθηκε-ότι-έσβησε-χειροκίνητα-τα-βίντεο-εκείνων-των-ημερών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της INTERSTAR σηκώθηκε και είπε ότι “σβήσαμε βίντεο”»

«Αυτά προέκυψαν από τη διεύθυνση εγκληματολογικού ελέγχου σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τους, ότι ήταν βίντεο που συνεκρίθησαν από αντίγραφο, όχι από τη μήτρα»

«Η σύγκριση έγινε από αντίγραφο»

«Μετά από πολύ αγώνα που έκανε η Ελληνική Λύση, παραδέχθηκε η INTERSTAR ότι έσβησε χειροκίνητα τα βίντεο εκείνων των ημερών, δύο 24ωρα μετά το δυστύχημα. Και μόνο η παραδοχή αυτή, που την έκρυβαν μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει τους φόβους μας: ότι κάποιοι ήθελαν τη συγκάλυψη και την επιχείρησαν. Ζητήσαμε βέβαια από το δικαστήριο, εγώ προσωπικά ως μάρτυρας, να βάλουμε από το εξωτερικό Αρχή ανεξάρτητη, να ελέγξει αυτό που είπα για τα βίντεο του κ. Καπερνάρου.

Ότι είναι αντίγραφα και δεν είναι από την μήτρα. Η σύγκριση έγινε από αντίγραφο. Εδώ έχουμε, λοιπόν, μια πλάνη, η οποία επιβεβαιώθηκε. Υπάρχουν ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί. Αυτός που ακουμπούσε το χέρι στον υπολογιστή και έσβηνε βίντεο δύο 24ωρα μετά, πρέπει να συλληφθεί και οι ηθικοί αυτουργοί να φυλακιστούν. Να πέσει άπλετο φως», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, από τα δικαστήρια της Λάρισας, για τα βίντεο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε, μετά από σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων:

«Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της INTERSTAR σηκώθηκε και είπε ότι “σβήσαμε βίντεο”. Είχαμε delete δηλαδή. Ο οποίος, βέβαια, είπε ότι τα βίντεο ήταν σκουπίδια. Έτσι τα αποκάλεσε. Και ποιος μου το εγγυάται εμένα; Ποιος ορίζει τι είναι σκουπίδι; Δύο 24ωρα και να κάνει delete σε βίντεο που γράφει επάνω “δυστύχημα” και να αλλάζεις το όνομα του βίντεο, θεωρώ ότι δεν είναι σκουπίδι. Είναι πολύ σημαντικότερο από σκουπίδι. Και ίσως να είναι και η συγκάλυψη του εγκλήματος.

– Αυτά προέκυψαν από τη διεύθυνση εγκληματολογικού ελέγχου σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τους, ότι ήταν βίντεο που συνεκρίθησαν από αντίγραφο, όχι από τη μήτρα. Όταν, λοιπόν -ξέρετε από τηλεόραση όλοι- δεν έχεις το πρωτότυπο και κάνεις μια πιστοποίηση βίντεο, απλά το ίχνος ανιχνεύεις και μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Αν δεν έχουμε τη μήτρα, το κανονικό βίντεο, δεν υπάρχει σωστό βίντεο. Και ο κ. Καπερνάρος εκτέθηκε και η κυβέρνηση εκτίθεται. Με αντίγραφα δεν μπορείς να κάνεις πιστοποίηση. Τελεία και παύλα».

Σε ερώτηση που του υποβλήθηκε σχετικά «με αίτημα να έρθει να καταθέσει ο κ. Μπακαΐμης, για ποιο λόγο;», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημείωσε: «Διότι σε όλη την υπόθεση εμπλέκεται ο κ. Μπακαΐμης. Έχει κάνει και αμέλειες. Το έχουν πει και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, κυρίως όμως έχουν γίνει και μηνύσεις εις βάρος του. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να έρθει ο κ. Μπακαΐμης, να μας πει γιατί έγινε όλη αυτή η κωλυσιεργία, η γραφειοκρατία, η αβλεψία, όλα αυτά τα περίεργα που έγιναν και οι μικρές συμπτώσεις που είναι επαναλαμβανόμενες».

Τέλος, όταν ο κ. Βελόπουλος ρωτήθηκε από «από ποιον ζητήθηκε αυτό;», απάντησε: «Εξ όσων γνωρίζω, από όλους τους συνηγόρους των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών».

