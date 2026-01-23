ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Κάτω-του-5%-το-ποσοστό-της-marble-bar

Mεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων “Lexcor Master Fund” και “Velox Fund”, τα οποία και κατήλθαν του 5%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από την εταιρεία “Marble Bar Asset Management LLP” υπό την ιδιότητα του υπόχρεου γνωστοποίησης των μετόχων “Lexcor Master Fund” και “Velox Fund”, ότι στις 22/01/2026 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου των ως άνω μετόχων, τα οποία και κατήλθαν του 5%.

Συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής:

– Άμεσα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, σύμφωνα με το αρ. 9 του ν. 3556/2007, 6.150.000, ήτοι ποσοστό 5,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

– Δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (CFD cash settled), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, 494.166, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής 6.644.166, ήτοι ποσοστό 6,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:

– Άμεσα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, σύμφωνα με το αρ. 9 του ν. 3556/2007, 5.094.750 ήτοι ποσοστό 4,93% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

-Δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (CFD cash settled), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, μηδέν, ήτοι ποσοστό 0,00% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή 5.094.750, ήτοι ποσοστό 4,93% επί του μετοχικού κεφαλαίου.