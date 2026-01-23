Γιατί-οι-Γερμανοί-φοβούνται-ότι-ο-Τραμπ-μπορεί-να-τους-πάρει-τον-χρυσό

Μετά τον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, πάνω από το ένα τρίτο του χρυσού της Γερμανίας φυλάσσεται στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο στο υπόγειο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για 1236 τόνους χρυσού, αξίας 164 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Εκείνη την εποχή, ουδείς ήθελε να αποθηκεύει χρυσό στη Γερμανία. Διότι σε περίπτωση πολέμου, υπήρχε κίνδυνος ο χρυσός να πέσει σε χέρια εχθρών», εξηγεί ο Βόλφγκανγκ Βρζέσνιοκ- Ρόσμπαχ , από τους κορυφαίους ειδικούς στα πολύτιμα μέταλλα.

Με την πάροδο των ετών, μέρος του χρυσού μεταφέρθηκε πίσω στη Γερμανία. Μεταξύ 2013 και 2017, η Bundesbank μετέφερε κάπου 300 τόνους γερμανικού χρυσού από τη Νέα Υόρκη, αλλά και 374 τόνοι από το Παρίσι, στην Φρανκφούρτη.

Η Γερμανία διαθέτει σήμερα τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως, περίπου 3.550 τόνους. Από αυτά, 1.710 τόνοι είναι αποθηκευμένοι στη Φρανκφούρτη και 405 τόνοι στην Τράπεζα της Αγγλίας, στο Λονδίνο (13% των γερμανικών ράβδων χρυσού).

Πιέσεις για επιστροφή λόγω …Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, με δεδομένη την αβέβαιη παγκόσμια κατάσταση, πρώην κεντρικοί τραπεζίτες και πολιτικοί ζητούν από τη Γερμανία να αποσύρει τα αποθέματα χρυσού της από τις ΗΠΑ. «Αυτή τη στιγμή φαίνεται επικίνδυνο να αποθηκεύεται τόσος χρυσός στις ΗΠΑ», λέει στη Handelsblatt ο Εμάνουελ Μεντς. «Η Bundesbank θα ήταν επομένως καλό να εξετάσει μια επιχείρηση επαναπατρισμού» του γερμανικού χρυσού, προς το συμφέρον της μεγαλύτερης στρατηγικής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ», προσθέτει.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ο γερμανικός χρυσός δεν είναι πλέον ασφαλής στις ΗΠΑ, λέει ο Στέφαν Ριζε, στρατηγικός αναλυτής κεφαλαιαγοράς στην ACATIS Investment. «Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική δεν είναι πλέον προβλέψιμη. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι έχει βάλει στο στόχαστρο την Ευρώπη, και ιδιαίτερα τη Γερμανία. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις», συνεχίζει ο Ρίζε. «Όταν κοιτάς τι συμβαίνει στη Γροιλανδία, πρέπει να αναρωτηθείς αν κάποιος από τους παλιούς κανόνες εξακολουθεί να ισχύει για την κυβέρνηση Τραμπ», προσθέτει.

Αντιτίθεται η Bundesbank

Η Γερμανική ομοσπονδιακή τράπεζα αντιτίθεται επί του παρόντος σε οποιαδήποτε σχέδια επαναπατρισμού χρυσού. «Η Bundesbank αξιολογεί τακτικά τις τοποθεσίες αποθήκευσης των αποθεμάτων χρυσού που διαθέτει με βάση αυτά τα κριτήρια. Η Fed της Νέας Υόρκης είναι και παραμένει μια σημαντική τοποθεσία αποθήκευσης για τον χρυσό μας σε αυτό το πλαίσιο», απάντησε εκπρόσωπος της Bundesbank.

Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Φριτς Γκούντσλερ δήλωσε επίσης στην Handelsblatt ότι «οι δημόσιες εικασίες για την απόσυρση των αποθεμάτων χρυσού δεν είναι χρήσιμες».

Αντίθετος είναι και ο επικεφαλής του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW), Μίχαελ Χούτερ. «Για λόγους νομισματικής πολιτικής, μπορεί να έχει νόημα να διατηρείται ο χρυσός στις ΗΠΑ για ορισμένες συναλλαγές», δήλωσε ο Χούτερ στην εφημερίδα Rheinische Post.

Η Φράουκε Χάιλιγκενσταντ, εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για θέματα οικονομικής πολιτικής, δήλωσε πάντως ότι αν και κατανοεί τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα χρυσού, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. «Τα αποθέματα χρυσού της Γερμανίας είναι πολύ διαφοροποιημένα και η Νέα Υόρκη είναι μια λογική τοποθεσία επειδή η Γερμανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι στενά συνδεδεμένες όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική».

Φόβος για την ανεξαρτησία της Fed

Αντίθετη άποψη έχει η βουλευτής των Πρασίνων, Καταρίνα Μπεκ, υπεύθυνη για την οικονομική πολιτική του κόμματος, που τάσσεται υπέρ της μεταφοράς των αποθεμάτων χρυσού από τη Νέα Υόρκη. «Τα αποθέματα χρυσού αποτελούν σημαντική άγκυρα σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Δεν πρέπει να γίνουν πιόνι σε γεωπολιτικές διαμάχες», είπε η Μπεκ . «Οσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία, ένα τέτοιο σενάριο μπορεί πιθανώς να αποτραπεί με τον πιο αξιόπιστο τρόπο αν τα αποθέματα χρυσού μεταφερθούν από τώρα και στο εξής στη Γερμανία», πρόσθεσε η βουλευτής των Πρασίνων .

Ο φόβος οφείλεται στο γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την ανεξαρτησία της Fed, που φυλάσσεται ο γερμανικός χρυσός. «Οι κεντρικές τράπεζες είναι γενικά ανεξάρτητες και απολαμβάνουν υψηλό βαθμό αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αλλά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Επί μήνες, πιέζει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να εφαρμόσει ταχύτερες και πιο εκτεταμένες μειώσεις των επιτοκίων. Πιο πρόσφατα, απείλησε τον Πάουελ, με νομικές ενέργειες σε σχέση με την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed», γράφει Die Welt.

Η υπόθεση βρίσκεται προς το παρόν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά ουδείς γνωρίζει τι θα ακολουθήσει, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ ελέγχει την πλειοψηφία των δικαστών.

«Όσο περισσότερο οι κεντρικές τράπεζες δέχονται πολιτικές πιέσεις – και αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ – τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διατηρηθεί αυτή η βάση εμπιστοσύνης», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα χρυσού Βρζέσνιοκ- Ρόσμπαχ. Προειδοποίησε μάλιστα ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείται στενά ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την Fed και πόσο ανεξάρτητη θα είναι στο μέλλον η Ομοσπονδιακή Τράπεζα . «Προς το παρόν, οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστος εταίρος της ΕΕ», δήλωσε επίσης στο Reuters ο Ακίμ Βάμπαχ, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας (ZEW).

Οι πιστωτικές κάρτες

Ο επικεφαλής του IW, Μίχαελ Χούτερ ζητά πάντως κάτι άλλο: Μια εναλλακτική στις πιστωτικές κάρτες. «Η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη διαμάχη με τις ΗΠΑ ως ευκαιρία για να γίνει πιο στρατηγικά ανεξάρτητη στις συναλλαγές πληρωμών», δήλωσε ο Χούτερ. «Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από τους αμερικανικούς παρόχους Visa και Mastercard και ως εκ τούτου ευάλωτοι σε εκβιασμούς», προειδοποιεί και προσθέτει: Χρειάζονται επειγόντως Ευρωπαϊκές εναλλακτικές διέξοδοι στις αμερικανικές πιστωτικές κάρτες..