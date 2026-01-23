ΔΕΗ: Ράλι στη μετοχή με φόντο τις επαφές Στάσση στο Νταβός και τις επενδύσεις σε ΑΠΕ

Εντυπωσιακή πορεία καταγράφει η μετοχή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να δείχνουν αυξημένη εμπιστοσύνη στις στρατηγικές επιλογές της διοίκησης. Η άνοδος κατά 4,29% στα 19,45 ευρώ εκτόξευσε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 7,18 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας το θετικό momentum που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της χώρας.

Το Νταβός και οι στρατηγικές συμμαχίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, επέστρεψε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός με μηνύματα που προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στη χρηματιστηριακή κοινότητα. Μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn, ο επικεφαλής της ΔΕΗ ανέφερε ότι είχε «μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ηγέτες από διάφορους τομείς», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την κατεύθυνση που χαράσσει η εταιρεία: «Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι απαραίτητες για να ξεκλειδώσουμε τις κλίμακες, την τεχνογνωσία και την ταχύτητα».

Οι δηλώσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές. Η αναφορά σε «στρατηγικές συμμαχίες» ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με μεγάλους διεθνείς παίκτες για συνεργασίες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υλοποίηση των φιλόδοξων επενδυτικών της σχεδίων.

Το μεγάλο στοίχημα του giga data center

Στο επίκεντρο των προσδοκιών βρίσκεται το έργο του giga data center που σχεδιάζεται στη Βόρεια Ελλάδα. Η ΔΕΗ αναπτύσσει ένα «ολοκληρωμένο οικοσύστημα καθαρής και ευέλικτης παραγωγής» που θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που αναζητούν υποδομές για τα ενεργοβόρα data centers τους.

Η επιλογή της Βόρειας Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή συνδυάζει πλεονεκτήματα όπως η διαθεσιμότητα εδαφών από την απολιγνιτοποίηση, η πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, και η δυνατότητα τροφοδοσίας με «πράσινο» ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές. Για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια αποτελεί καθοριστικό κριτήριο επιλογής.

Η PPC Romania ως success story

Παράλληλα με τα μελλοντικά σχέδια, η ΔΕΗ βλέπει ήδη απτά αποτελέσματα από τις πρόσφατες επενδύσεις της. Η εξαγορά της Enel Romania, που μετονομάστηκε σε PPC Romania, αποδεικνύεται επιτυχημένη κίνηση. Η θυγατρική παράγει πλέον ισχύ 1,5 GW, καθιστώντας τη ΔΕΗ σημαντικό παίκτη στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η επέκταση στη Ρουμανία δεν αποτελεί μόνο αύξηση του μεγέθους, αλλά και στρατηγική τοποθέτηση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά με σημαντικές προοπτικές. Η Ρουμανία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ παράλληλα διαφοροποιεί γεωγραφικά το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ.

Τέλος εποχής για τον λιγνίτη

Η ΔΕΗ ολοκληρώνει παράλληλα τη μεγαλύτερη μετάβαση στην ιστορία της: την απολιγνιτοποίηση. Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να κλείσουν και οι τελευταίες λιγνιτικές μονάδες της εταιρείας, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος μιας εποχής που κράτησε δεκαετίες.

Για την ελληνική ενεργειακή ιστορία, πρόκειται για τομή. Ο λιγνίτης υπήρξε για χρόνια η ραχοκοκαλιά της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, αλλά το περιβαλλοντικό κόστος και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή κατέστησαν αναπόφευκτη τη στροφή σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Η ΔΕΗ, αντί να αντισταθεί στην αλλαγή, επέλεξε να την αγκαλιάσει και να την μετατρέψει σε ευκαιρία.

Οι ΑΠΕ φέρνουν ανταγωνιστικές τιμές

Η επένδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδίδει πλέον μετρήσιμα οφέλη, τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για την ελληνική οικονομία συνολικά. Τα στοιχεία από την αγορά χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι αποκαλυπτικά.

Χθες, η τιμή χονδρικής στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 167 ευρώ ανά MWh. Την ίδια ημέρα, στις γειτονικές αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η αντίστοιχη τιμή έφτασε τα 276 ευρώ ανά MWh. Η διαφορά αυτή, που αγγίζει τα 109 ευρώ ανά MWh, αντικατοπτρίζει το πλεονέκτημα που αποκτά η ελληνική αγορά χάρη στη διείσδυση των ΑΠΕ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν σε ολόκληρη τη χώρα εκτόξευσαν την αιολική παραγωγή, ρίχνοντας την τιμή χονδρικής στα 80 ευρώ ανά MWh. Πρόκειται για επίπεδα που θα ήταν αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια και που αναδεικνύουν τη δυναμική του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Οι προοπτικές για τη μετοχή

Η συνδυαστική επίδραση όλων αυτών των παραγόντων δημιουργεί ένα θετικό αφήγημα για τη ΔΕΗ. Από τη μία πλευρά, οι στρατηγικές συμμαχίες και το project του data center υπόσχονται νέες πηγές εσόδων και ανάπτυξης. Από την άλλη, η ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης και η επένδυση στις ΑΠΕ βελτιώνουν το περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας και μειώνουν το λειτουργικό κόστος.

Η διεθνής επέκταση μέσω της PPC Romania προσθέτει μια ακόμη διάσταση, διαφοροποιώντας τους κινδύνους και ανοίγοντας νέες αγορές. Για τους επενδυτές που παρακολουθούν την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη, η ΔΕΗ παρουσιάζεται ως μια εταιρεία που δεν απλώς προσαρμόζεται στις αλλαγές, αλλά τις αξιοποιεί στρατηγικά.

Το «πάρτι» στη μετοχή, όπως το χαρακτηρίζουν οι παράγοντες της αγοράς, φαίνεται να έχει θεμελιώδεις βάσεις. Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες για συμφωνίες που προέκυψαν από το Νταβός, το επόμενο διάστημα αναμένεται να φέρει νέες θετικές εξελίξεις για τον μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της χώρας.