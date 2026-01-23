Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία, μιλά για συμφωνία που «αρέσει» σε όλους – Λέει ότι Ιταλία και Πολωνία θέλουν να μπουν στο Συμβούλιο Ειρήνης

Τη θέση του ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει προτείνει παραμένει ανοιχτό για τις ευρωπαϊκές χώρες, διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εν πτήσει, κατά την επιστροφή του από το Νταβός, υποστηρίζοντας ότι τόσο η Ιταλία όσο και η Πολωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης αν και άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Απάντησε ότι θεωρεί πως θα το επιθυμούσαν, σημειώνοντας ωστόσο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προηγουμένως νομοθετική έγκριση.

Όπως ανέφερε, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, του έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν, διευκρινίζοντας όμως ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες.

Η Γροιλανδία

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «υπάρχει καλό πνεύμα για να γίνει κάτι» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν «τη δυνατότητα να κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουν» με τη βοήθεια του «σπουδαίου» αμερικανικού στρατού. Όπως είπε, η συμφωνία θα είναι «πολύ πιο γενναιόδωρη» και «πολύ καλύτερη» για τις ΗΠΑ, επιμένοντας ότι είναι προτιμότερο να «καλυφθεί αυτό το κομμάτι πάγου με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος».

Ερωτηθείς για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία για τη Γροιλανδία, είπε ότι αυτή θα έχει «απεριόριστη» χρονική διάρκεια και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν «να κάνουν ό,τι θέλουν» στρατιωτικά στην περιοχή. «Βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και θα δούμε τι θα συμβεί» ανέφερε.

Όπως τόνισε, «θα συνεργαστούμε όλοι μαζί» με το ΝΑΤΟ, το οποίο «θα συμμετέχει μαζί μας», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πληρώνουν τίποτα άλλο, πέραν του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome. Στο ερώτημα αν η Δανία συμφωνεί με αυτή την ιδέα, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι σε όλους αρέσει», προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει εκ νέου τον Τύπο «σε δύο εβδομάδες».

Το Ουκρανικό

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι είχε «πολλές συνομιλίες για το ουκρανικό» και ότι «θα ήταν καλό να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Επισήμανε τη συνάντηση των απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Γουίτκοφ και Κούσνερ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό».

Πρόσθεσε ότι είχε «μια καλή συνάντηση» με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, αν και παραδέχθηκε ότι και στο παρελθόν είχαν υπάρξει καλές συναντήσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία, και η Ευρώπη θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Υποστήριξε ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Πούτιν «θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος του το επανέλαβε αυτό κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης. Όπως είπε, συζήτησαν και για τη δραματική κατάσταση του ουκρανικού πληθυσμού, με έλλειψη ενέργειας και θέρμανσης υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς καταφέρνουν να επιβιώνουν. Αυτός δεν είναι τρόπος ζωής» δήλωσε.

Αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Τραμπ σχολίασε: «Κάθε φορά που συναντιόμαστε, είναι καλό. Αν δεν συναντηθείς, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα».