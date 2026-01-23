Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε νευρικό κλίμα – «Άλμα» 11% της Ericsson μετά τα ισχυρά κέρδη

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με ήπιες απώλειες την Παρασκευή 23/1, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εξελίξεις στο Νταβός, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερα αιχμηρής ομιλίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,13% στις 608,04 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών στο Λονδίνο. Οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

Βρετανικός FTSE: +0,22% στις 10.174,70 μονάδες,

Γαλλικός CAC 40: -0,09% στις 8.142,42 μονάδες,

Γερμανικός DAX: -0,02% στις 24.871,41 μονάδες,

Ισπανικός IBEX: -0,23% στις 17.622,89 μονάδες,

Ιταλικός MIB: -0,47% στις 44.868,50 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν κλείσει υψηλότερα την Πέμπτη, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επετεύχθη ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και την απόφασή του να αναστείλει την επιβολή κλιμακούμενων δασμών σε ομάδα ευρωπαϊκών χωρών.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε έντονες εικασίες για έναν κύκλο αμοιβαίων δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Επιχειρηματικοί κύκλοι στις ΗΠΑ χαιρέτισαν τη σκληρότερη στάση της Ευρώπης απέναντι στον Τραμπ, μετά τις ειδήσεις για το πλαίσιο συμφωνίας. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της JP Morgan EMEA, Κόνορ Χίλαρι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ καλή για τις επιχειρήσεις».

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, άσκησε έντονη κριτική στην αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στις γεωπολιτικές απειλές, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι είναι «χαμένη», καθώς προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να «αλλάξει» στάση και να τη στηρίξει, αντί να ενωθεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Παράλληλα, δήλωσε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν τριμερείς συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης ποιοι θα συμμετέχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί για την αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι βλέπει το συμβούλιο να αποκτά ρόλο που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον ΟΗΕ, προκαλώντας ανησυχία σε αρκετούς συμμάχους των ΗΠΑ. Μάλιστα, ανακάλεσε μέσα στη νύχτα την πρόσκληση προς τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να συμμετάσχει.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μια «αρμάδα» πλοίων προς το Ιράν, εν μέσω της σκληρής καταστολής των διαδηλωτών από την ιρανική κυβέρνηση στη χώρα-παραγωγό πετρελαίου.

«Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, για κάθε ενδεχόμενο… Δεν θα ήθελα να συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάρτιο κατέγραφαν άνοδο 0,5% την Παρασκευή.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Ericsson ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 15 δισ. σουηδικών κορωνών (1,7 δισ. δολάρια).

Ο σουηδικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, ύψους 12,26 δισ. κορωνών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 10,09 δισ. κορωνών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Infront που επικαλείται το Reuters.

Οι μετοχές της εταιρείας στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 11% στο άνοιγμα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson, Μπόργε Έκχολμ, δήλωσε ότι αναμένει η αγορά δικτύων ραδιοπρόσβασης να παραμείνει στάσιμη το 2026.

«Οι αγορές κρίσιμων υποδομών και επιχειρήσεων, όπου είμαστε καλά τοποθετημένοι, αναμένεται να αναπτυχθούν. Σε αυτό το περιβάλλον, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην άμυνα το 2026, συνεχίζοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους για τη στήριξη των περιθωρίων κέρδους και της δημιουργίας ταμειακών ροών», πρόσθεσε.

Στον αντίποδα, οι μετοχές της Ubisoft κατέρρευσαν έως και 34% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση εκτεταμένης αναδιάρθρωσης και την ακύρωση έξι παιχνιδιών. Η δημιουργός του Assassin’s Creed εκτιμά ότι θα καταγράψει λειτουργικές ζημίες περίπου 1 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος που λήγει το 2026, μετά από απομείωση 650 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης, ενώ εξετάζει και την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης μια επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να αποπέμψει την διοικητή της Federal Reserve, Λίσα Κουκ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας. Μετά τις ακροάσεις αυτής της εβδομάδας, η Κουκ φαίνεται να παραμένει στη θέση της.

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες υποχώρησαν και οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.