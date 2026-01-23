Η-αντιπολίτευση-βλέπει-ατζέντα-«Τea-party»-πίσω-από-την-Καρυστιανού:-Συντηρητικό-ακροατήριο,-καταγγελτική-πολιτική

Συνολική αντεπίθεση απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού επιχειρεί η προοδευτική αντιπολίτευση μετά τις δηλώσεις της τελευταίας για τις αμβλώσεις.

Με φόντο την πολιτική θύελλα που ξέσπασε, δεν είναι λίγα τα κομματικά επιτελεία που επιχειρούν να θέσουν καθαρά τις διαχωριστικές τους γραμμές απέναντι στο νέο κόμμα, αν και παράθυρο συνεργασίας με την κυρία Καρυστιανού άνοιξε χθες η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, ενόψει του Συνεδρίου του κόμματός της, στις αρχές Φεβρουαρίου.

Όπως δήλωσε η κυρία Τζάκρη, σε αυτή τη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών, καθώς «τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν», σημείωσε η ίδια, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε πιθανή σύμπραξη θα κριθεί με βάση τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καρυστιανού. «Θα πρέπει πρώτα να δρούμε το σύνολο των προτάσεών της και τις θέσεις της», υποστήριξε η Αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, καταλήγοντας πως «δεν αποκλείω τίποτα».

Την ίδια ώρα, ως κόμμα με «ακραία συντηρητικό πρόσημο», που αναπαράγει «ακροδεξιές λογικές» περιγράφουν το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού στελέχη των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας πως η άτυπη επικεφαλής του θα κρατήσει στο εξής κλειστά τα χαρτιά της, προκειμένου να φρενάρει τυχόν φθορά, όπως αυτή που επέστη στην περίπτωση των απόψεών της για τις αμβλώσεις.

Αν και δεν επιλέγουν να της επιτεθούν μετωπικά, αρκετά στελέχη της αντιπολίτευσης εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα η κυρία Καρυστιανού θα αναπτύξει μια ατζέντα «Tea Party», επενδύοντας σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο, αλλά και σε μια καταγγελτική αντίληψη απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό, προκειμένου να συντηρήσει την αύρα του νέου στο πολιτικό παιχνίδι.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ερμηνεύουν και τις δηλώσεις του επικεφαλής της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος σχολίασε χθες πως «χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις», για να προσθέσει ότι «δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή».

Από πλευράς του, ο κ. Νατσιός ανέφερε ότι σέβεται την κυρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι δέχεται άδικες επιθέσεις και «κανιβαλισμό». «Δείχνει επιπολαιότητα. Χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα είναι τέρας;», παρατήρησε με αφορμή τοποθετήσεις δημόσιων προσώπων, ενώ απάντησε για το ενδεχόμενο δυνητικών συνεργασιών με την Μαρία Καρυστιανού πως «όταν παρουσιάσει το κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, θα κρίνουμε».

Ήδη, η χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse, πάντως, αποτυπώνει φυγόκεντρες τάσεις από τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, τάσεις που εκβάλλουν και στο υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού. Ειδικότερα, στο 10,5% (από 9,7% τον Δεκέμβριο μετρήθηκαν εκείνοι που επιλέγουν «άλλο κόμμα» – κάτι που συνδυάζεται και με την αναμονή για την ίδρυση νέων κομμάτων υπό την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Επιπρόσθετα, το 54% εκείνων που ψηφίζουν «άλλο κόμμα» αντιμετωπίζουν θετικά το κόμμα Καρυστιανού και το 11% βλέπουν θετικά το κόμμα Τσίπρα.

Εφαπτόμενα κοινά

Ζητούμενο, ωστόσο, για το κόμμα Καρυστιανού είναι και οι εφαπτόμενες δεξαμενές ψηφοφόρων που εμφανίζει με ένα υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, καθώς από όσους αντιμετωπίζουν «θετικά» ένα κόμμα Καρυστιανού στην έρευνα της Pulse (δηλαδή το 15% του συνόλου του δείγματος), το 34% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίσης θετικά και το κόμμα Τσίπρα, ενώ από εκείνους που το αντιμετωπίζουν με «ενδιαφέρον» (δηλαδή το 16% του συνόλου του δείγματος) πάνω από ένας στους δέκα δηλώνει το ίδιο για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία επικάλυψη πάνω από 40%, την οποία στελέχη του πρώην και νυν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θεωρούν ότι η Μαρία Καρυστιανού θα επιχειρήσει να διεκδικήσει με αξιώσεις το επόμενο διάστημα, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη δύο μετωπικές επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα.