Η-Βουλή-«υιοθετεί»-το-παιδί-του-πεσόντος-λιμενικού-με-«καρφί»-Κακλαμάνη-για-Κικίλια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην αυτονόητη «υιοθεσία» του παιδιού του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κυνουρίας κατά την πρόσφατη κακοκαιρία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κάνοντας λόγο για μία αυτοματοποιημένη διαδικασία που πραγματοποιείται από το 2010 – μετά από ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων – για τους πεσόντες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ από το 2011 επεκτάθηκε και για τους ενστόλους.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της Βουλής άφησε σαφείς αιχμές κατά του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα, στην κηδεία του 53χρονου, η Βουλή να «υιοθετήσει» το ανήλικο παιδί του.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάζουν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες», σχολίασε δηκτικά ο Νικήτας Κακλαμάνης προσθέτοντας πως «όταν πληρώνει η Βουλή οφείλουν να λένε για τη Βουλή».

«Πράγματι ο Βασίλης (σ.σ. Κικίλιας) με πήρε τηλέφωνο και του λέω είναι αυτονόητο αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία απόφαση που δεν απαιτεί την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Σύμφωνα με την απόφαση του 2010, που ελήφθη από την παραπάνω όργανο της Βουλής, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δύο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι το 2025 η Βουλή είχε «υιοθετήσει» 69 παιδιά πεσόντων (44 περιπτώσεις) με συνολική επιχορήγηση άνω των 600.000 ευρώ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.