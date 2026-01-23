Η ΕΚΤΕΡ ανεβάζει ταχύτητα και βάρος

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΕΚΤΕΡ) έχει περάσει σε φάση κανονικής εργοταξιακής παραγωγής, με όρους ρυθμού, εκτέλεσης και συσσώρευσης δουλειάς. Με κεφαλαιοποίηση €108,7 εκατ. και τιμή μετοχής στα €3,92, η εταιρεία δείχνει ότι το μέγεθός της αρχίζει να ξεφεύγει από τα στενά όρια που της αποδίδει σήμερα η αγορά.

Το νέο έργο στο Ελληνικό, αξίας περίπου €30 εκατ., προστίθεται σε ένα ήδη γεμάτο πρόγραμμα και ανεβάζει το ανεκτέλεστο στα €144,42 εκατ. Αυτός ο αριθμός έχει ιδιαίτερη σημασία ως χρόνος. Είναι δουλειά μπροστά, μήνες εκτέλεσης, συνεχής κίνηση εργοταξίων και προβλεψιμότητα εσόδων.

Το Marina Residences by Kengo Kuma δεν είναι καθόλου ένα έργο εύκολης διαχείρισης. Είκοσι κατοικίες υψηλής στάθμης, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην ακρίβεια κατασκευής και στον συντονισμό πολλών διαφορετικών τεχνικών απαιτήσεων. Εκεί φαίνεται ποιος έχει μηχανισμό που αντέχει και ποιος εξαντλείται στη θεωρία. Η ΕΚΤΕΡ κινείται σε αυτά τα έργα με γνώριμα αντανακλαστικά.

Παράλληλα η μηνιαία εκτέλεση κοντά στα €10 εκατ. δείχνει ότι η εταιρεία δεν “φορτώνεται” από το νέο project. Το απορροφά. Αυτός ο ρυθμός επιτρέπει στην ΕΚΤΕΡ να συνεχίζει να κυνηγά νέες αναθέσεις, χωρίς να μπλοκάρει τον πυρήνα της λειτουργίας της. Όταν μια κατασκευαστική κρατά σταθερή παραγωγή και ταυτόχρονα γεμίζει το βιβλίο της, αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα χρόνου.

Το επόμενο στάδιο που θα αλλάξει ριζικά επίπεδο η ΕΚΤΕΡ αφορά τους μεγάλους διαγωνισμούς.

Όπως η συμμετοχή στο διαγωνισμό για το mega-project αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ, θυγατρικής της Εθνική Τράπεζα, που είναι ένα επενδυτικό πλάνο €200 εκατ. για logistics στη Μαγούλα. Μιλάμε για πάνω από 150.000 τ.μ. σύγχρονων εγκαταστάσεων και μεγάλες υποδομές στάθμευσης. Φυσικά ένα τέτοιο έργο αλλάζει τον όγκο και το αποτύπωμα μιας εταιρείας που σήμερα αποτιμάται λίγο πάνω από €100 εκατ.

Ακόμη μεγαλύτερο βάρος έχει το ΣΔΙΤ για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €350,55 εκατ. Η σύμβαση εκτείνεται σε 30 έτη, με πενταετή κατασκευή και μακρά περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Επαναλαμβάνω ότι αν κάποιο από αυτά τα έργα καταλήξει στην ΕΚΤΕΡ, το μέγεθος της εταιρείας περνά σε άλλο τελείως επίπεδο.

Η αγορά, αργά ή γρήγορα, τιμολογεί τέτοιες καταστάσεις. Και εκεί αρχίζουν να ανοίγουν οι αποστάσεις ανάμεσα στην τιμή και στο πραγματικό βάρος μιας εταιρείας.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει στο ημερήσιο chart τιμών να έχει διασπάσει ανοδικά την περιοχή αντίστασης των 3,76 με 3,82 ευρώ και να ανοίγει πλέον το έδαφος για ένα άπλωμα πρός το επίπεδο των 4,25 ευρώ. Ο αργός παραμετροποιημένος oscillator του Τ3 moving average εμφανίζεται να δίνει μόλις τώρα την απαρχή της επόμενης ανοδικής κίνησης η οποία μπορεί να έχει χρονική διάρκεια από 16 έως και 22 συνεδριάσεις.

