Η-euronext-amsterdam-«υποδέχθηκε»-την-csg-στη-μεγαλύτερη-ipo-αμυντικής-εταιρείας-παγκοσμίως

Την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ ολοκλήρωσε η Czechoslovak Group (CSG), ο όμιλος με τον οποίο τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα έχει συμφωνηθεί να προχωρήσουν σε σύσταση κοινοπραξίας.

Την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ ολοκλήρωσε η Czechoslovak Group (CSG), ο όμιλος με τον οποίο τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα έχει συμφωνηθεί να προχωρήσουν σε σύσταση κοινοπραξίας.

Σε ανακοίνωσή της η Euronext σημειώνει ότι η εισαγωγή της CSG υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών στη στήριξη στρατηγικών βιομηχανιών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης.

Πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αμυντικής εταιρείας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, τόσο ως προς το αντληθέν ποσό όσο και ως προς την κεφαλαιοποίηση.

«Η CSG είναι μία από τις κορυφαίες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης και κρίσιμος, μακροπρόθεσμος προμηθευτής για κράτη και εταίρους του NATO. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος παγκοσμίως. Η CSG διαθέτει τα προϊόντα της σε βασικούς, μακροχρόνιους πελάτες -από κρατικούς φορείς έως καθιερωμένες εταιρείες του κλάδου- σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο όμιλος έχει παγκόσμιο αποτύπωμα με 39 μονάδες παραγωγής στην Τσεχία, την Ινδία, την Ιταλία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή εισαγωγής και διάθεσης των μετοχών της CSG ορίστηκε στα 25 ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση 25 δισ. ευρώ. Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) άντλησε συνολικά 3,8 δισ. ευρώ.