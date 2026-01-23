Ινδία-και-ΕΕ-πιθανότατα-θα-ολοκληρώσουν-τις-εμπορικές-συνομιλίες-την-Τρίτη,-ανοίγει-ο-δρόμος-για-μειώσεις-δασμών

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανακοινώσουν την ολοκλήρωση των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών την Τρίτη, δήλωσαν δύο κυβερνητικές πηγές από την Ινδία και την ΕΕ.

Η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για μειωμένους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και το κρασί αλλά και για μια διευρυμένη αγορά για τα ινδικά ηλεκτρονικά είδη, υφάσματα και χημικά.

Μια ανακοίνωση θα μπορούσε να ακολουθήσει τη συνάντηση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι θα συμπροεδρεύσουν μιας συνόδου κορυφής Ινδίας-ΕΕ κατά την επίσκεψή τους στην Ινδία από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου, ανέφερε μία από τις ινδικές κυβερνητικές πηγές.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι το μπλοκ στοχεύει να «ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, προτού και οι δύο πλευρές προχωρήσουν στις εσωτερικές διαδικασίες για την υπογραφή.

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να υπογράψουν ένα σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας – το τρίτο της Ευρώπης στην Ασία μετά τις συμφωνίες με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία – μαζί με μια συμφωνία κινητικότητας που θα καλύπτει εργαζόμενους και φοιτητές υψηλής ειδίκευσης, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πλήθος εμπορικών συμφωνιών ως αντιστάθισμα στους αμερικανικούς δασμούς

Εάν οριστικοποιηθεί και επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο, η εμπορική συμφωνία θα ενισχύσει τις ινδικές εξαγωγές, όπως υφάσματα και κοσμήματα, δήλωσε ο Ινδός αξιωματούχος. Οι διαπραγματεύσεις επανεκκινήθηκαν το 2022 μετά από μια εννέαετη παύση, κερδίζοντας έδαφος πέρυσι εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων.

Τον Αύγουστο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές έως και 50%, μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τρίτη, η von der Leyen δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, αλλά αναγνώρισε ότι απομένει περαιτέρω εργασία.

Αυτή έρχεται μετά από μια πρόσφατη συμφωνία της ΕΕ με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur και άλλες εμπορικές συμφωνίες. Η Ινδία έχει επίσης συνάψει συμφωνίες με εταίρους όπως η Βρετανία, η Νέα Ζηλανδία και το Ομάν.

Η έξαρση των συμφωνιών υπογραμμίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για αντιστάθμιση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η πίεση του Τραμπ για έλεγχο της Γροιλανδίας και οι απειλές για δασμούς σε ευρωπαϊκά έθνη δοκιμάζουν μακροχρόνιες συμμαχίες μεταξύ των δυτικών εθνών.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ινδίας και ΕΕ ανήλθε σε 136,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το οικονομικό έτος 2024/25 που έληξε τον Μάρτιο, καθιστώντας το μπλοκ των 27 εθνών έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ινδίας.

«Οι διαπραγματευτές εξακολουθούν να προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές σε πολλά ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της απροθυμίας της Ινδίας να μειώσει δραστικά τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων», δήλωσε κυβερνητική πηγή της ΕΕ.

Οι χαμηλότεροι φόροι εισαγωγής αυτοκινήτων θα βοηθούσαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen και η Renault να επεκταθούν στην Ινδία, καθιστώντας τα εισαγόμενα μοντέλα πιο ανταγωνιστικά ως προς τις τιμές. Η Ινδία, η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, έχει προσελκύσει παγκόσμιους παίκτες, αλλά οι υψηλοί δασμοί έχουν δυσχεράνει την ανάπτυξη.

Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας δεν απάντησε αμέσως σε ένα - που ζητούσε σχόλια.

Μη δασμολογικά εμπόδια

Μια βασική ανησυχία για το Νέο Δελχί είναι μια σειρά από μη δασμολογικά εμπόδια, όπως οι νεοεισαχθέντες δασμοί άνθρακα στις εισαγωγές αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, του αλουμινίου και του τσιμέντου.

Η αδασμολόγητη πρόσβαση στην ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των απωλειών για τους Ινδούς εξαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και κοσμημάτων στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ajay Srivastava, ιδρυτής του think tank Global Trade Research Initiative με έδρα το Δελχί.

«Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ θα μείωνε τους δασμούς στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ενδύματα και το δέρμα, επιτρέποντας στους Ινδούς εξαγωγείς να ανταγωνίζονται πιο ισότιμα ​​με το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ», είπε.

Η ΕΕ εισάγει σχεδόν 125 δισεκατομμύρια δολάρια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ετησίως, όπου η Ινδία κατέχει μερίδιο 5-6% έναντι 30% της Κίνας, υπογραμμίζοντας τα πιθανά κέρδη από μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών εν μέσω αυξανόμενων δασμών των ΗΠΑ.

Τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρονικά, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα χημικά προϊόντα της Ινδίας είναι πιθανό να αναδειχθούν ως βασικοί ωφελούμενοι μιας πιθανής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ, σύμφωνα με τον Jefferies.

Ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα έχουν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε νωρίτερα ένας αξιωματούχος του ινδικού υπουργείου εμπορίου.

- Reuters