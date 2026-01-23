Κίνα:-Προς-ευρεία-εφαρμογή-η-πράσινη-μεθανόλη

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης ενός νέου τύπου ενεργειακού συστήματος θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη της κορύφωσης των εκπομπών άνθρακα και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας κατά την περίοδο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου της Κίνας.

Ως υγρό καύσιμο με σχετικά χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ευκολία στην αποθήκευση και μεταφορά, η μεθανόλη παίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Το 2025, συνολικά 350 υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα κυψελών καυσίμου μεθανόλης και υδρογόνου χρησιμοποιήθηκαν για τη μετακίνηση και την υποστήριξη των Ασιατικών Χειμερινών Αγώνων στο Χαρμπίν.

Την ίδια περίοδο, το Yuanchun 001, το πρώτο παγκοσμίως ηλεκτρικό πλοίο που αξιοποιεί τεχνολογία μεθανόλης, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν την επιταχυνόμενη εφαρμογή της μεθανόλης τόσο στα επαγγελματικά οχήματα όσο και στη ναυτιλία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως εναλλακτικού ενεργειακού φορέα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Στο Δεύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Πράσινης Ενέργειας Μεθανόλης, ειδικοί του κλάδου επισήμαναν ότι η αξιοποίηση της ενέργειας από μεθανόλη περνά σταδιακά από το στάδιο των πιλοτικών εφαρμογών στη φάση της ευρείας κλίμακας εφαρμογής.

Υπογραμμίστηκε πως η παραγωγή μεθανόλης από αστικά απόβλητα, χαμηλής ποιότητας άνθρακα, βιομηχανικό παραπροϊόν υδρογόνου και διοξείδιο του άνθρακα ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Χάρη στη διττή της ιδιότητα, τόσο ως ενεργειακό καύσιμο όσο και ως χημική πρώτη ύλη, η μεθανόλη μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση βιομηχανικών αλυσίδων, όπως αυτές της νέας ενέργειας, του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και της δέσμευσης άνθρακα.

Επί του παρόντος, σε εθνικό επίπεδο βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη περισσότερα από 200 έργα πράσινης μεθανόλης, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 51 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Παράλληλα, το σχετικό πλαίσιο πολιτικών ενισχύεται σταδιακά. Έως το 2025, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί περισσότερες από 70 πολιτικές με στόχο την προώθηση των οχημάτων που αξιοποιούν μεθανόλη και υδρογόνο.

Από το 2012, πιλοτικά προγράμματα λειτουργίας οχημάτων μεθανόλης εφαρμόζονται στις επαρχίες Σανσί και Γκουϊζού, αναδεικνύοντας, ιδίως στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, το δυναμικό τους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ή σε περιοχές με ανεπαρκώς ανεπτυγμένες υποδομές φόρτισης, τα οχήματα μεθανόλης εμφανίζουν μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα και χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα σε σύγκριση με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Καθώς τα οχήματα νέας ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα αναπτύσσονται με ολοένα στενότερη συνέργεια, η ενοποίηση οχημάτων και ενέργειας αναδεικνύεται σε νέα αναπτυξιακή τάση.

Τα οχήματα νέας ενέργειας, λειτουργώντας ως κινητές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση των αιχμών του ηλεκτρικού δικτύου και στη βελτίωση της απορρόφησης της ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί η δημιουργία ενός πολυδιάστατου δικτύου ενεργειακού ανεφοδιασμού, με έμφαση στην υπερταχεία φόρτιση και συμπληρωματική ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού με υδρογόνο και μεθανόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Yuanchun έχει ήδη κατασκευάσει περισσότερους από 900 σταθμούς ανεφοδιασμού μεθανόλης, ενώ παράλληλα έχει συγκροτήσει μια οικολογική συμμαχία μεθανόλης και υδρογόνου σε συνεργασία με τη Bosch και άλλες επιχειρήσεις.

«Η Κίνα θα εξελιχθεί σε σημαντικό μοχλό για την παγκόσμια ανάπτυξη της πράσινης μεθανόλης», δήλωσε ο Ζάο Κάι, επικεφαλής εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Βιομηχανίας Μεθανόλης της Κίνας, τονίζοντας τη ραγδαία πρόοδο της χώρας στον τομέα των πρώτων υλών, της κατασκευής εξοπλισμού και της τεχνολογικής καινοτομίας.