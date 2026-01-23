Κίνα:-57,7-δισ.-γιουάν-τα-δικαιώματα-εκπομπών-co2-το-2025

ΣΤΑ 57,66 ΔΙΣ. γιουάν η συνολική αξία των συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην κινεζική αγορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ο συνολικός όγκος των εκπομπών ανήλθε σε 865 εκατ. τόνους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος, κατά το 2025 εντάχθηκαν στο σύστημα κατανομής δικαιωμάτων 3.378 βασικές ρυπογόνες μονάδες.

Ο ετήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 235 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση περίπου 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με συνολική αξία 14,63 δισε. γιουάν, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή διεύρυνση της αγοράς.

Το 2025, η αγορά άνθρακα κάλυπτε βασικούς τομείς όπως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία και αλουμίνιο.

Οι τιμές διατηρήθηκαν εντός ορθολογικών ορίων, με μέση ετήσια τιμή τα 62,36 γιουάν ανά τόνο και τιμή κλεισίματος στο τέλος του έτους τα 74,63 γιουάν.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οκτώ δημοπρασίες μονής κατεύθυνσης, καλύπτοντας τις διαφοροποιημένες ανάγκες της αγοράς.

Η εθνική αγορά άνθρακα αρχίζει να αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα και λειτουργεί πλέον ως βασικός μηχανισμός για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και τη διαμόρφωση τιμής του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο.

Η Σαγκάη, μία από τις πρώτες πιλοτικές περιοχές εφαρμογής του συστήματος, έχει εντάξει πάνω από 400 επιχειρήσεις και περισσότερους από 1.800 επενδυτικά ιδρύματα από 28 κλάδους, συμπεριλαμβανομένων της χημικής βιομηχανίας και των κατασκευών.

Ήταν μάλιστα η πρώτη περιοχή που ενέταξε τον αεροπορικό τομέα και η μόνη που περιέλαβε τη ναυτιλία.

Έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η Σαγκάη είχε ήδη ολοκληρώσει έγκαιρα – για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά – τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης για το 2024.

Ανεμογεννήτριες στην πόλη Μαάνσαν, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας

Η επαρχία Χουμπέι, στην κεντρική Κίνα, φιλοξενεί το εθνικό σύστημα καταγραφής και εκκαθάρισης εκπομπών. Διαχειρίζεται περισσότερους από 3.700 εταιρικούς λογαριασμούς, καλύπτοντας περίπου 8 δισ. τόνους δικαιωμάτων εκπομπών, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 60% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα.

Η Χουμπέι πρωτοστατεί επίσης στην εφαρμογή ενός καινοτόμου μηχανισμού διασύνδεσης «ενέργειας–άνθρακα–χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», ενώ έχει αναπτύξει δημόσιες πλατφόρμες για την παρακολούθηση του αποτυπώματος άνθρακα και την προώθηση της «ανταμειβόμενης» πράσινης συμπεριφοράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολιτών.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα τους νέους Εθνικά Καθορισμένους Στόχους (NDCs), δεσμευόμενη να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 7%-10% έως το 2035, σε σύγκριση με τα επίπεδα αιχμής, με στόχο ακόμη πιο φιλόδοξα αποτελέσματα.

Η δέσμευση της Κίνας για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα αποτελεί σαφή ένδειξη της ευθύνης της προς τη διεθνή κοινότητα.

Από την έναρξη λειτουργίας της, η εθνική αγορά άνθρακα έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων, την καθοδήγηση των επιχειρήσεων προς μειωμένες εκπομπές και την επιτάχυνση της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνώριση της χώρας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Οικολογίας και Περιβάλλοντος, η Κίνα προχωρά σε μελέτες για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη διασυνοριακών συναλλαγών άνθρακα.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω της αγοράς άνθρακα και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου της χώρας στην παγκόσμια διακυβέρνηση του κλίματος.