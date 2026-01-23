Καπτ.-Μανώλης-Τσικαλάκης:-«Χωρίς-ναυτικούς-δεν-υπάρχει-ναυτιλία-και-χωρίς-ναυτιλία,-δεν-θα-υπάρχει-η-Ελλάδα-όπως-την-ξέρουμε»

Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρθενική τελετή για την κοπή της Βασιλόπιτας από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της πολιτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων του εφοπλισμού και της ναυτεργασίας, φίλοι και μέλη της Ομοσπονδίας. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η εξόδιος ακολουθία του στελέχους του…

Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρθενική τελετή για την κοπή της Βασιλόπιτας από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της πολιτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων του εφοπλισμού και της ναυτεργασίας, φίλοι και μέλη της Ομοσπονδίας.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η εξόδιος ακολουθία του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που είχε χάσει τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος την ώρα του καθήκοντος, στην οποία το «παρών» έδωσε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός μάλιστα στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η ελληνική Πολιτεία θα μεριμνήσει για την οικογένεια του εκλιπόντος.

Η τραγική απώλεια του στελέχους του Λιμενικού Σώματος λειτούργησε ως σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων που ελλοχεύουν στην πρώτη γραμμή. Υπό το βάρος αυτό, η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ καπτ. Μανώλη Τσικαλάκη, ξεφυγε από τα στενά εθιμοτυπικά πλαίσια, αποκτώντας ουσιαστική βαρύτητα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε στην αίθουσα του ΝΟΕ, κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε τον λόγο που η Ομοσπονδία ανοίγει για πρώτη φορά τη πόρτα της και κόβει Πρωτοχρονιάτικη πίτα με την παρουσία πλήθος κόσμου:

«Για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας! Γι’ αυτούς τους ανθρώπους και όλους τους συνανθρώπους μας, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη θάλασσα ή σε ναυτεργατικά ατυχήματα», ζητώντας μάλιστα να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη σεβασμού.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως η καρδιά και η ψυχή της ναυτιλίας είναι οι ναυτικοί, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, πολλές φορές ρισκάροντας μέχρι και την ακεραιότητας τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Τσικαλάκη, πέρα από τα παραπάνω εμπόδια οι Έλληνες ναυτικοί καλούνται να διαχειριστούν και την γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης τους.

Ο Γ.Γ. της Ομοσπονδίας έκανε επιπροσθέτως εκτενή αναφορά, αφενός στη ναυτική εκπαίδευση και αφετέρου στο ζήτημα της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης, δύο θέματα εξαιρετικής σημασίας για την ελληνική ναυτιλία.

Ο καπτ. Τσικαλάκης επεσήμανε με χαρακτηριστικό τρόπο την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει την αναγκαιότητα προσέλκυσης νέων στα ναυτικά επαγγέλματα για τη διατήρηση της ελληνικής ναυτοσύνης. «Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία… και χωρίς ναυτιλία, δεν θα υπάρχει η Ελλάδα όπως την ξέρουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη γυναικεία ναυτική απασχόληση ανέφερε ότι οι γυναίκες «έχουν αποδείξει πως η θάλασσα δεν έχει φύλο, αλλά απαιτεί αξιοσύνη και ψυχή». Για τον λόγο αυτό «συνεχίζουν, προοδεύουν και διακρίνονται».

Παίρνοντας το λόγο, ο Γ.Γ. της ITF ( International Transport Workers’ Federation), Stephen Cotton, δήλωσε πως αυτή είναι η παρθενική φορά που έχει την ευκαιρία να μιλήσει ενώπιον εκπροσώπων από το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ενώ είχε την ευκαιρία να παραβρεθεί στο Νταβός, επέλεξε τον Πειραιά.

«Ο Πειραιάς θα κερδίζει κάθε φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήρε την ελληνική ναυτιλία, υπογραμμίζοντας πως διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε πως η ITF πρέπει να αφουγκραστεί τα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας και να δουλέψει πιο στενά με τους εκπροσώπους αυτής.

«Πρέπει να βρούμε τρόπο για να βεβαιωθούμε ότι αυτή η απίστευτη βιομηχανία θα συνεχίσει να δρα θετικά για το σύνολο των συμμετεχόντων της, τους πλοιοκτήτες, τα στελέχη στο γραφείο, τους ναυτικούς».

Μάλιστα δήλωσε πως «το ενδιαφέρον των πλοιοκτητών ταυτίζεται με αυτό των ναυτικών» (Shipowners’ interest is Seafarers’ interest).

Τέλος, υπογράμμισε πως στόχος της ITF είναι -σε συνεργασία με την ΕΕΕ και την ΠΝΟ- να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες προκειμένου να προσελκύσει νέα άτομα στα επαγγέλματα της θάλασσας πάντα με γνώμονα την ασφάλεια.

«Η ITF είναι εδώ για να υποστηρίξει όλα τα μέλη το κλάδου, ούτως ώστε η ναυτιλία να γίνει ακόμα πιο ασφαλής», κατέληξε.