Καταναλωτική-πίστη:-Αύξηση-15,1%-οι-εκταμιεύσεις-του-2025

Ενισχυμένη κατά 15,1% εμφανίζεται η καταναλωτική πίστη, αφού οι εκταμιεύσεις για το 2025 ανήλθα περί τα 1,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη το 2025, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2025 από το δίκτυο των ελληνικών τραπεζών, χορηγήθηκαν αποκλειστικά μέσα από τα ψηφιακά τους κανάλια, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Παράλληλα, το 2025 εκταμιεύθηκαν 122.738 καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση, με τη διαδικασία να διεκπεραιώνεται από την αρχή έως το τέλος μέσω e-banking και m-banking, ενώ αντίστοιχα μέσω καταστημάτων, 62.707 . Συνολικά, λοιπόν, χορηγήθηκαν 185.445 καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση, από το δίκτυο των τραπεζών.

Μάλιστα, η καταναλωτική πίστη έχει δείξει ενθαρρυντικά σημάδια τα τελευταία χρόνια, αφού ο ρυθμός της σωρευτικά από το 2024 έχει ισχυροποιηθεί σε 6,6%.

Η ανοδική πορεία της καταναλωτικής πίστης οφείλεται τόσο στη θετική εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για διαρκή αγαθά, όσο και στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΤτΕ, το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας μειώθηκε σε 10,5% τον Οκτώβριος 2025, επίπεδο κατά 26 μ.β. χαμηλότερο από τη μέση τιμή του δ΄ τριμήνου του 2024 και 10,05 % τον Νοέμβριο, ενώ το μεσοσταθμικό επιτόκιο στα καταναλωτικά δάνεια μη καθορισμένης διάρκειας, που περιλαμβάνουν, κατά σειρά μεγέθους του υφιστάμενου υπολοίπου, τις πιστωτικές κάρτες, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από λογαριασμούς όψεως, μειώθηκε κατά 37 μ.β. σε 14,6%, επηρεαζόμενο κυρίως από τις αξιόλογες αναπροσαρμογές επιτοκίου στις υπεραναλήψεις από τρεχούμε νους λογαριασμούς.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω ενίσχυση τα επόμενα τρίμηνα, λόγω των υψηλών επιπέδων απασχόλησης, αλλά και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τα οποία αναμένεται να υποστηρίξουν περαιτέρω τις μελλοντικές καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα, προβλέπεται μία μερική αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων στην καταναλωτική πίστη αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο.