Κωνσταντοπούλου-από-Λάρισα:-Διεκδικούμε-δικαιοσύνη-απέναντι-στους-μηχανισμούς-συγκάλυψης-που-επιστρατεύει-η-κυβέρνηση

Στη Λάρισα βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε δηλώσεις της η συνήγορος οικογενειών των θυμάτων ανέφερε: «Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά για να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους μηχανισμούς της συγκάλυψης που επιστρατεύει η κυβέρνηση. Οι κύριοι που δικάζονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου είναι εκλεκτοί της κυβέρνησης.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας που εξαφάνισε τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαος Τσαντσαράκης, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα Pandora Papers, έγινε αποδέκτης μέσω της εταιρείας του τον Οκτώβριο του 2024 σύμβασης, φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ για 3 χρόνια και για 10 εκατ. ευρώ. Την ώρα που συγκάλυπτε το έγκλημα, που αρνιόταν να προσκομίσει τα βίντεο, την ώρα που κατέστρεφε τα αποδεικτικά στοιχεία, ο κ. Μητσοτάκης τον αντάμειβε με 10 εκατ. ευρώ και με νέες συμβάσεις».

Και συνέχισε: «Είναι ντροπή να μας κυβερνά μια τόσο διεφθαρμένη κυβέρνηση, ένας τόσο ένοχος πρωθυπουργός, που είναι ώρα να φύγει. Οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, οι επιζώντες και οι επιζώσες είναι αποφασισμένοι. Δεν θα αφήσουμε να κουκουλωθεί το έγκλημα, δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθούν τα στοιχεία και οι ευθύνες. Σήμερα είμαστε εδώ, την Τρίτη θα βρισκόμαστε στην ειδική ανακρίτρια του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Τριαντόπουλου, την Τετάρτη και πάλι εδώ και καθημερινά στη Βουλή με κοινοβουλευτικό έλεγχο και σε κάθε πεδίο θα διεκδικούμε δικαιοσύνη».

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου έστειλε μήνυμα στον υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και τον πρωθυπουργό λέγοντας: «Κ. Φλωρίδη, μην τολμήσετε να συνεχίσετε να συνεχίσετε τις μεθοδεύσεις ανατροπής και αναστροφής της απόφασης να διερευνηθούν πλήρως τα στοιχεία για τους νεκρούς, μην τολμήσετε να συνεχίσετε τις παρεμβάσεις. Είστε ήδη έκθετος ενώπιον της δικαιοσύνης, και απέναντί σας έχετε αποφασισμένους ανθρώπους να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλος. Κ. Μητσοτάκη παραιτηθείτε και αποδεχτείτε να δικαστείτε. Είναι καλύτερο αυτό να γίνει με δική σας πρωτοβουλία και όχι όταν υποχρεωτικά θα έρθετε ενώπιον του φυσικού δικαστή».

Καρυστιανού: «Να γίνει η δίκη σε άλλη πόλη, δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα»

Στα δικαστήρια βρίσκεται και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναφερόμενη στη δίκη των Τεμπών, συνέκρινε το δυστύχημα με αυτό της Ισπανίας.

«Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας», είπε.

Για το αν συμφωνεί να μεταφερθεί σε άλλη πόλη η μεγάλη δίκη των Τεμπών σημείωσε: «Συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα…».

Αναφορικά για το κόμμα που ετοιμάζει και αν έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, επισήμανε: «Για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε. Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πως να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

