Μαρινάκης-κατά-Ανδρουλάκη:-Διαστρέβλωση-και-κοπτοραπτική-σε-κρίσιμα-ζητήματα-εξωτερικής-πολιτικής

Αιχμηρή απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσε με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον για διαστρέβλωση και «κοπτοραπτική» των δηλώσεών του σε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

Αφορμή στάθηκαν αναφορές του κ. Ανδρουλάκη στην πολιτική γραμματεία του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτές διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του κόμματος, σχετικά με σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ακροβασίες» του κ. Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποσπασματική και αλλοιωμένη παρουσίαση των λεγομένων του. «Λογικό να μην μπορεί να καταλάβει τι εννοεί “ο ποιητής”, αφού τα όσα αναφέρει είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή όσων είπα», αναφέρει χαρακτηριστικά, παραθέτοντας αυτολεξεί το απόσπασμα της συνέντευξής του.

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για μία ακόμα φορά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής.

Στα σημεία της τοποθέτησής του στην πολιτική γραμματεία του κόμματός του, όπως διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε σημείο σημερινής μου ραδιοφωνικής συνέντευξης, μιλώντας για ακροβασίες και αλλάζοντας εντελώς το νόημα των όσων είπα λέγοντας:

«Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;»

Λογικό να μην μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τι εννοεί «ο ποιητής», αφού τα όσα αναφέρει είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή όσων είπα για τη θέση της Ελλάδας για την Γροιλανδία γι’ αυτό τα παραθέτω αυτολεξεί: «Η θέση της Ελλάδος είναι ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος — δεν το συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ξανά: ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της Αμερικής, γι’ αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις, όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις, όλα όσα τέλος πάντων, μπορεί να δει, αλλά η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο, σε καμία περίπτωση όλα αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Συντασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς, προφανώς, τον οποιονδήποτε αστερίσκο».

Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αρχίσει να αποκτά όλες τις κακές συνήθειες των νέων συνοδοιπόρων του. Με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να παίζει κανείς».

Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία ανέφερε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής:

«Για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ενόψει της έκτακτης προσυνόδου των Σοσιαλιστών μεθαύριο*:

Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ έχει μπει σε μία περιπέτεια σε σχέση με τις στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι φανταζόταν και ο πιο απαισιόδοξος το 2016 όταν πρωτοεκλέχθηκε ο Τραμπ ότι θα φτάσει σε ένα σημείο στη δεύτερή του θητεία να απειλεί ευρωπαϊκό έδαφος. Βλέπουμε να υπάρχει μία πολιτική αποσταθεροποίησης του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εμείς και ως ΠΑΣΟΚ και ως σοσιαλιστές πήραμε μια καθαρή θέση για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών κρατών και βέβαια της νέας φάσης που μπαίνει η νατοϊκή συμμαχία.

Έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα διότι είναι μία χώρα που έχει το βίωμα επίθεσης από νατοϊκή χώρα με τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη εκδοχή ή προσέγγιση είναι καταστροφική για τις πάγιες εθνικές θέσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί εδώ και μισό αιώνα.



Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;

Έχουμε λοιπόν μία νέα version του «δεν είναι η ώρα της νομιμότητας». Τελικά η χώρα μας έχει αυτόνομη στρατηγική μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κατανοεί τις νέες εξελίξεις και συνθήκες, τα νέα δεδομένα ή στον βωμό του να γίνουν κάποιοι αρεστοί στον Τραμπ ουσιαστικά όχι απλά μετεωριζόμαστε, αλλά αλλάζουμε εθνική γραμμή σε σχέση με ζητήματα, τα οποία ουδέποτε κανείς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να τα μετατοπίσει;».