ΜΕΤΚΑ:-Υπογραφή-σύμβασης-εργολαβίας-για-το-Μουσείο-Ολοκαυτώματος-Ελλάδος

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας και των πρόδρομων εργασιών, υπογράφηκε στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης η Σύμβαση εργολαβίας μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, ενός έργου εθνικής σημασίας.

Για την υλοποίηση του έργου καθοριστική παραμένει η συμβολή των δωρητών, και ειδικότερα της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), του Tavma Foundation, καθώς και του Genesis Prize Foundation, μέσω της δωρεάς του Άλμπερτ Μπουρλά, η υποστήριξη των οποίων συνέβαλε αποφασιστικά στην ωρίμανση και την εξέλιξη του έργου.

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη των εκτοπισμένων Εβραίων της πόλης. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ AE, με την ουσιαστική και διαρκή συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση ενός έργου που εντάσσεται οργανικά στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του Μουσείου φέρει την υπογραφή των γραφείων EKA Efrat Kowalsky Architects (Ισραήλ), HvB Heide von Beckerath (Γερμανία) και Μακρίδης και Συνεργάτες (Ελλάδα), σε συνεργασία με διεπιστημονική μελετητική ομάδα. Τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη έχουν αναλάβει το διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο Atelier Brückner και η Ανδρομάχη Γκαζή, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο και διεθνών προδιαγραφών μουσειακό αποτέλεσμα. Τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η ένωση εταιρειών Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Hill International, ως Project Managers.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ανέφερε: «Η σημερινή υπογραφή της Σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αποτελεί εθνικό έργο μνήμης και ευθύνης, ένα έργο που αφορά ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες γενιές».

Ο Αντιπρόεδρος και CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε: «Με πλήρη επίγνωση της ιστορικής και κοινωνικής σημασίας του έργου, η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Η Θεσσαλονίκη σύντομα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο φάρο μνήμης και πολιτισμού. Ευχαριστούμε την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη, καθώς και όλους τους φορείς και δωρητές που συνέβαλαν στην ωρίμανση ενός έργου εθνικής σημασίας και δεσμευόμαστε για την έγκαιρη και υποδειγματική ολοκλήρωσή του».

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται περί τα δύο (2) έτη. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αναμένεται να αποτελέσει διεθνή πόλο μνήμης, εκπαίδευσης και έρευνας, με σημαντικά και πολύπλευρα οφέλη για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης το παρόν εκ μέρους των ιδρυτικών δωρητών του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος έδωσαν ο κ. Π. Πικραμμένος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο κ. Mark Strohmenger από το Γερμανικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης και η κα. Ελένη Αγουρίδη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).